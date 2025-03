Marco Rossetti: “Costanza rende giustizia alle donne”

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Marco Rossetti, attore e musicista romano classe 1985, (Squadra mobile, Il cacciatore Doc- Nelle tue mani, Un passo dal cielo) nella serie tv Rai Costanza, tratta da libro di Alessia Gazzola e in onda in 4 puntate da domenica 30 marzo, è Marco, passione di una notte della protagonista (l’attrice Miriam Dalmazio) e padre a sua insaputa della bambina frutto di quell’amore fugace. Che si trova a dover fare i conti con una paternità tanto improvvisa quanto bellissima e con una donna non del tutto dimenticata.

Bello, gentile e magnetico come il suo personaggio, lo abbiamo incontrato e ci ha raccontato il dietro le quinte delle riprese di Costanza, tra curiosità, risate e qualche difficoltà. Dicendo della serie, che “rende giustizia alle donne” e spiegandoci perché. La nostra video intervista.