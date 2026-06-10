Fiction Rai, tante conferme e qualche stop: da Màkari a Cuori quali rivedremo (e quali no)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Ansa Claudio Gioè in Màkari

Con i palinsesti dei prossimi anni che iniziano a delinearsi e diversi set già attivi in tutta Italia, la produzione seriale Rai continua a puntare sui suoi titoli più popolari. Tra il 2026 e il 2028 arriveranno diversi ritorni importanti, ma non tutte le fiction più amate hanno già un futuro scritto. Alcune sono in piena lavorazione, altre aspettano ancora il via libera definitivo, mentre per alcuni titoli lo scenario appare più complicato. Vediamo allora quali saranno le serie che vedremo in tv nella stagione 2026-2028.

Le fiction Rai che tornano sicuramente in tv

Tra i titoli destinati a rientrare presto nel palinsesto Rai per quanto riguarda le fiction c’è Libera, con Lunetta Savino ancora protagonista nei panni della giudice Libera Orlando. Il set triestino della seconda stagione è ormai chiuso e la serie dovrebbe tornare su Rai 1 in autunno. Accanto alla protagonista rivedremo Pietro Zanon, interpretato da Matteo Martari, e Clara, affidata a Daisy Pieropan.

Si sta girando proprio in questo periodo anche Costanza 2, la nuova stagione della fiction ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola. Le riprese si stanno svolgendo tra Verona, Vicenza e Soave, con Miriam Dalmazio di nuovo al centro della storia nel ruolo della paleopatologa Costanza. Dopo un finale molto aperto, soprattutto sul fronte sentimentale con Marco, interpretato da Marco Rossetti, la messa in onda potrebbe collocarsi tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027.

Nel reparto crime, Màkari resta uno dei titoli più riconoscibili della Rai contemporanea. La quinta stagione è in lavorazione in Sicilia e riporterà Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna, il giornalista investigatore nato dai libri di Gaetano Savatteri. Al suo fianco ritroveremo Domenico Centamore nel ruolo di Piccionello ed Ester Pantano in quello di Suleima. L’arrivo su Rai1 è previsto nel 2027.

Sempre sul fronte investigativo, ma con un tono molto diverso, tornerà anche Stucky. Giuseppe Battiston vestirà di nuovo i panni dell’ispettore ispirato ai romanzi di Fulvio Ervas. Il lavoro sul set trevigiano è quasi terminato e i nuovi episodi sono attesi in autunno. Dopo l’ottima risposta della prima stagione, non si escluderebbe nemmeno un possibile salto da Rai 2 a Rai 1.

Che Dio ci aiuti, Don Matteo e gli altri ritorni

La lunga serialità Rai non rallenta. Che Dio ci aiuti 9 partirà presto con le riprese a Roma e vedrà Francesca Chillemi ancora protagonista come suor Azzurra. La novità più interessante riguarda però il ritorno di due figure storiche: Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, rispettivamente suor Angela e suor Costanza, dovrebbero riaffacciarsi nella Casa del Sorriso.

Nel 2027 tornerà anche Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. La terza stagione, con Massimiliano Gallo protagonista, si girerà a Salerno e riporterà in tv l’avvocato civilista creato da Diego De Silva, uno dei personaggi più particolari della serialità Rai recente.

Per Don Matteo 16, invece, servirà più pazienza. La fiction è confermata, con Raoul Bova e Nino Frassica, ma per rivederla bisognerà attendere almeno il 2028: le riprese dovrebbero iniziare nell’estate 2027.

Le fiction ancora in sospeso

Non tutto, però, è già definito. Guerrieri – La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassmann nel ruolo dell’avvocato Guido Guerrieri, tornerà con una nuova stagione, ma il set aprirà in autunno. I nuovi episodi potrebbero arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, proseguendo anche la linea sentimentale con Margherita, interpretata da Antonia Liskova.

Più nebuloso il destino di Un professore e Le indagini di Lolita Lobosco. I protagonisti (Alessandro Gassmann, da un lato, e Luisa Ranieri dall’altro) hanno lasciato intendere la possibilità di nuovi episodi, ma manca ancora una conferma ufficiale Rai. Per Cuori, invece, la situazione è più netta: al momento non sembrano esserci nuovi capitoli in preparazione.

Il quadro delle fiction Rai racconta quindi una televisione che continua a investire sui personaggi amati dal pubblico, ma con tempi sempre più dilatati. E agli spettatori non resta che attendere.