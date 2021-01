Chi è Giorgia Giacobetti, la bellissima figlia di Valeria Fabrizi

editato in: da

Bellissima ed elegante proprio come la mamma, Giorgia Giacobetti ha sin da piccola mostrato un’inclinazione per le arti dello spettacolo. Ma, al contrario dei suoi genitori, ha preferito rimanere dietro le quinte: ecco cosa fa la splendida figlia di Valeria Fabrizi.

Giorgia è nata negli anni ’60 dal matrimonio tra la grande attrice, di recente tornata sulla cresta dell’onda grazie al suo ruolo nella fiction Che Dio ci aiuti, e suo marito Giovanni “Tata” Giacobetti, celebre cantante e membro del Quartetto Cetra. La coppia ha avuto anche un altro figlio, il piccolo Alberto, morto tragicamente all’età di appena un mese. In famiglia, si è sempre respirata un’atmosfera particolare: è qui che Giorgia ha imparato ad apprezzare l’arte a tutto tondo, scoprendo di voler – almeno in parte – seguire le orme dei suoi genitori.

Per questo si è laureata in Comunicazione, una delle sue più grandi passioni, ottenendo poi un master in PR Marketing Media Relations e Tecnica Pubblicitaria presso un prestigioso istituto di Londra, città nella quale ha vissuto per un lungo periodo. Oltremanica, la Giacobetti ha mosso i suoi primi passi, apprendendo i segreti del mestiere in diverse agenzie di comunicazione. Così, tornata in Italia, si è fatta ben presto conoscere nel mondo dello spettacolo: dal 1989 ha ottenuto un ruolo importante grazie a Maurizio Costanzo, come responsabile del casting del suo programma per ben 12 anni.

Solo in seguito Giorgia ha deciso di dare una svolta alla sua vita professionale, iniziando a lavorare come freelance e seguendo molti grandi artisti della televisione, del cinema e della musica. Il suo successo è stato così travolgente da averla spinta ad aprire la sua agenzia, la Giorgia Giacobetti Comunicazione, diventata ben presto leader nel settore a livello nazionale – e non solo.

Dalle tante foto che pubblica sul suo profilo Instagram, emerge il forte legame che la unisce a sua madre Valeria Fabrizi: sono molti gli scatti che le ritraggono insieme, come le splendide testimonianze della loro partecipazione al red carpet del Festival di Venezia 2020. Il loro rapporto si è fatto ancora più stretto quando Giorgia ha perso suo papà, scomparso nel 1988: “In lei ho avuto una madre, un padre, un’amica. Sono stata fortunata. Lei mi ha colmato ogni parte mancante di mio padre. Sono cresciuta e maturata in maniera molto serena” – ha raccontato in un’intervista a L’Ora Solare.

Per il resto, sulla sua vita privata Giorgia è davvero molto riservata e non ha mai lasciato carpire qualche indizio su ciò che accade al di fuori della sua florida attività professionale.