Valeria Fabrizi in Sardegna, il malore “dopo la rissa e gli insulti”: cosa è successo

Insulti, una rissa e il malore: cosa è successo a Valeria Fabrizi e alla figlia in vacanza in Sardegna.

IPA Valeria Fabrizi

Amatissima per il ruolo di Suor Costanza nella fiction Rai, Che Dio ci aiuti, Valeria Fabrizi è rimasta coinvolta in una vicenda che sta facendo molto discutere. L’attrice e la figlia infatti avrebbero avuto un acceso litigio con un albergatore mentre si trovavano in Sardegna e il confronto sarebbe stato così duro che la Fabrizi avrebbe avuto un malore.

Cosa è successo a Valeria Fabrizi in Sardegna

I fatti sono stati raccontati da La Nuova Sardegna che ha riportato i dettagli della “rissa”. Secondo quanto svelato la lite sarebbe scoppiata dopo che a Valeria Fabrizi e sua figlia sarebbe stata negata la possibilità di utilizzare delle sdraio e un ombrellone nella spiaggia di Liscia di Vacca, in Sardegna, nel cuore della Costa Smeralda. La discussione sarebbe stata piuttosto animata e le due donne si sarebbero scontrate con il proprietario della struttura che aveva scelto di assegnare i posti in spiaggia tramite un’estrazione per via dell’alto numero di persone rispetto a quello dei lettini.

A parlare della vicenda è stata anche Giorgia Giacobetti, figlia dell’attrice di Che Dio ci aiuti, frutto dell’amore dell’attrice per Giovanni Giacobetti, cantante morto nel 1988. Sui social la donna ha ripercorso la dinamica di quanto accaduto, parlando anche del malore della madre che, durante la lite, si sarebbe sentita male. “Un episodio gravissimo, che mi ha profondamente scossa insieme a mia madre – ha spiegato -. Non dovrebbe mai accadere non solo in Sardegna, ma in nessun luogo del mondo eppure è successo. Non avrei mai pensato di trovarmi in una situazione simile, con tanta ira volgarità e violenza verbale riversata contro di me. Un atteggiamento che, purtroppo, quest’uomo ha ritenuto possibile perché ero una donna. L’ho fatto presente, ma lui ha continuato a provocarmi e incitarmi”.

Il malore di Valeria Fabrizi e le sue parole

“Ho mantenuto la calma, forte dell’educazione ricevuta, ma vi assicuro che le parole pronunciate sono state pesanti, offensive e inaccettabili. Sono certa che, se fossi stata un uomo, nulla di tutto questo sarebbe accaduto. E questa è la vera tristezza”, ha aggiunto. La replica del direttore della struttura è arrivata poco dopo, l’uomo infatti ha affermato che il posto in cui Valeria Fabrizi e la figlia volevano trascorrere la giornata era stato assegnato già ad un’altra persona.

Ha inoltre sostenuto che il metodo del sorteggio viene utilizzato per via della disponibilità di soli 30 ombrelloni fra l’arenile e il prato a fronte di più di 100 ospiti nell’albergo e nelle strutture ricettive che si trovano nei dintorni.

Anche Valeria Fabrizi ha parlato della vicenda e a La Nuova Sardegna ha svelato: “In 88 anni non mi era mai successa una cosa del genere, è stato un episodio sgradevolissimo”, ha dichiarato l’attrice. Che poi ha aggiunto di essere rimasta molto ferita dalla lite scoppiata in spiaggia. “Mi ha scossa. Io continuo ad amare la Sardegna, ma credo che persone e comportamenti del genere non le facciano bene”, ha affermato.