Che Dio ci aiuti 8, come è finito. Suor Angela spiazza e si prepara la nona stagione

Fonte: Ansa Elena Sofia Ricci è Suor Angela

Il finale di Che Dio ci aiuti 8 lascia aperti molti punti che annunciano la nona stagione. Per la puntata conclusiva si è persino scomodata Suor Angela (Elena Sofia Ricci) che ha rischiato grosso.

Che Dio ci aiuti 8, il finale è un trionfo

Che Dio ci aiuti 8 non tradisce le aspettative e anche il finale di stagione mantiene il record delle precedenti puntate di trasmissione più vista del giovedì sera, con numeri strabilianti: 3.604.000 spettatori pari al 21.8% di share. E questa settimana è andato in onda in concomitanza con la seconda semifinale dell’Eurovision 2025.

Azzurra (Francesca Chillemi) e le sue ragazze tengono incollate al piccolo schermo i telespettatori italiani, ma sicuramente il ritorno di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, ha contribuito non poco al successo del gran finale.

Finale che è stato rimandato di una settimana, perché giovedì 8 maggio è stato eletto il nuovo Pontefice, Leone XIV e Che Dio ci aiuti era stato sostituito dallo speciale Porta a Porta.

Che Dio ci aiuti 8, il ritorno di Suor Angela

L’ottava stagione di Che Dio ci aiuti è iniziata e si è conclusa con la presenza di Suor Angela. All’inizio i fan della serie avevano faticato ad accettare che non né lei né Suor Costanza (Veleria Fabrizi) ci sarebbero state. Ma alla fine si sono dovuti ricredere e hanno seguito le vicende delle nuove ragazze con grande passione.

D’altro canto Suor Angela e Suor Costanza non hanno abbandonato il loro pubblico e nel corso delle puntate sono tornate per qualche significativo cameo.

Ma veniamo all’ultima puntata. Suor Angela diventa di nuovo protagonista e rischia grosso perché le viene trovata della droga nella tonaca. Ovviamente intervengono Azzurra e Lorenzo (Giovanni Scifoni) per aiutarla e iniziano a indagare cercando di capire chi vuole incastrarla. In effetti, c’è chi vuole farla fuori materialmente e se non fosse stato per la complicità di Cristina (leggi la nostra intervista ad Ambrosia Caldarelli) se la sarebbe vista davvero brutta.

Che Dio ci aiuti 8, Melody e gli sguardi con Lorenzo: anticipazioni della nona stagione

Intanto Melody (Bianca Panconi), in crisi profonda dopo la rottura con Corrado, riesce ad uscire dal tunnel grazie a Lorenzo che la invita a guardare quello che ha e a gioirne, piuttosto che a piangere su quello che ha perduto.

La ragazza si convince e mentre è in cucina a strofinare le stoviglie incontra lo sguardo di Lorenzo. Insomma si capisce che tra i due sta nascendo qualcosa. E in effetti la loro storia d’amore dovrebbe essere al centro della nona stagione di Che Dio ci aiuti. Anche se non tutti sono convinti di questo legame, come scrivono sul profilo Instagram della serie: “Ok ma assolutamente no Lorenzo e Melody, manca la verità sul padre di Olly. Corrado deve tornare e chiedere scusa”.

Ma quella tra Lorenzo e Melody non è l’unica relazione che potrebbe svilupparsi prossimamente. Infatti Cristina irrompe all’esame di Pietro e gli dice di amarlo. I due si baciano e alla fine tornano alla Casa del Sorriso con la bambina che Cristina ha deciso di tenere e che ovviamente si chiama Serena.

Ultimissima immagine la foto di tutti i residenti nella Casa famiglia per farle pubblicità. La produzione di Che Dio ci aiuti 8 congeda il pubblico su Instagram così: “Finisce qui, alla prossima emozionante avventura…“, dando di fatto appuntamento alla nona stagione. E qualcuno replica: “leggere quel “per ora finisce qui” mi fa piangere il cuore😭 questo finale mi fa sentire proprio la sensazione di famiglia e mi colma di nostalgia perché nonostante i mille problemi, le incertezze e tutto quello che é successo nel corso di queste puntate la casa del sorriso ha saputo dimostrare cosa significa famiglia e questo mi mancherà tantissimo😭❤️‍🩹”.