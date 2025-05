Che Dio ci aiuti non va in onda stasera: il motivo

"Che Dio ci aiuti" non va in onda stasera 8 maggio: la Rai modifica il palinsesto per seguire in diretta l’elezione del nuovo Pontefice da piazza San Pietro

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Elena Sofia Ricci

Ma stasera 8 maggio, le fan di Che Dio ci aiuti dovranno fare i conti con un piccolo (ma epocale) cambio di programma. La fiction amatissima del prime time di Rai 1 non va in onda stasera, e non per capricci di palinsesto o spostamenti di puntata: la Rai ha deciso di fermare tutto per un evento che richiama milioni di occhi su una sola piazza, quella di San Pietro.

Che Dio ci aiuti non va in onda stasera

Niente Suor Angela e niente convento degli Angeli. Stasera 8 maggio, la fiction tanto amata dal pubblico, Che Dio ci aiuti, non va in onda, e la notizia ha colto di sorpresa chi aspettava un po’ di leggerezza, romanticismo e risate sul divano, magari con una tisana calda tra le mani. A cambiare le carte in tavola è stato un evento che, come spesso accade, arriva all’improvviso ma coinvolge tutti: l’elezione del nuovo Pontefice, annunciata nel pomeriggio da quella fumata bianca che ha fatto scattare dirette tv, speciali e una vera rivoluzione del palinsesto Rai.

La serata che ci aspettava — con le nuove puntate di una delle serie più seguite della rete — lascia quindi spazio a una programmazione straordinaria, fatta di collegamenti in diretta da piazza San Pietro, volti noti del giornalismo italiano e commenti istituzionali. E sì, anche Che Dio ci aiuti, proprio lei, si ferma. Ma il motivo è chiaro: il servizio pubblico ha scelto, come da tradizione, di raccontare una giornata storica