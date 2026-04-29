Il paradiso delle signore non va in onda venerdì 1 maggio: cambio di programmazione Rai

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Rai Adelaide de Il paradiso delle signore

Il pomeriggio non inizia davvero finché non si sente la sigla de Il paradiso delle signore. È ormai un culto, una piccola cerimonia quotidiana fatta di caffeuccio tiepido (come avrebbe detto qualcuno), divano e le vicende sempre più intricate delle Veneri del grande magazzino milanese. Ecco perché la notizia di oggi potrebbe far storcere il naso a più di qualcuno: venerdì 1 maggio, la soap di Rai 1 non va in onda.

Perché Il paradiso delle signore non va in onda il 1° maggio

Già, proprio così. Niente Paradiso. Purtroppo per il 1° maggio non sono attesi colpi di scena dell’ultimo minuto, niente sguardi languidi nei corridoi tra i reparti, niente lacrime trattenute a stento davanti a un bancone di tessuti pregiati (qui trovate le anticipazioni dell’intera settimana, per non perdere il filo). Il motivo era prevedibile ed è legato alla Festa dei Lavoratori, e la Rai – con una certa ironia della sorte – decide di fermarsi proprio nel giorno dedicato a chi lavora per rivedere giustamente la programmazione. Il palinsesto viene stravolto per lasciare spazio alle celebrazioni e alle dirette istituzionali legate al Primo Maggio, che da sempre portano con sé una pianificazione speciale su tutte le reti pubbliche.

Non è la prima volta che succede, sia chiaro. Le festività nazionali hanno questo strano potere: riorganizzano le giornate, spostano le abitudini e costringono anche i più affezionati telespettatori a fare i conti con il vuoto improvviso di un appuntamento saltato. Chi segue la soap da anni lo sa bene: nei periodi di pausa – che siano le vacanze estive, le festività natalizie o i ponti primaverili – manca qualcosa. Piccolo, certo, ma reale: perché la routine è dura da cambiare, soprattutto quando dura da molti anni.

Quando torna in onda

La buona notizia è che il cambio di programmazione è limitato a venerdì 1° maggio. Il paradiso delle signore tornerà regolarmente lunedì 5 maggio, riprendendo il suo posto nel pomeriggio di Rai1 a partire dalle 16:00 circa, come da consuetudine. Nessuna sospensione prolungata e nessun colpo basso atteso per i tanti affezionati della soap: solo un weekend leggermente più lungo del solito per le protagoniste del grande magazzino.

Nel frattempo, se l’astinenza si fa sentire, si può sempre approfittare di RaiPlay per recuperare le puntate precedenti o rivedere i momenti più belli delle stagioni passate, sempre disponibili in streaming. La piattaforma è lì, sempre disponibile, quasi come una vecchia amica che ha tutto il tempo del mondo per stare ad ascoltarti.

Un Primo Maggio tutto da vivere

Detto questo, il 1° maggio non è proprio una giornata da buttare via. Tra concerti, eventi all’aperto e il classico pranzo in famiglia che si trasforma inevitabilmente in un’impresa logistica degna di una soap opera, di certo non mancheranno le emozioni. Forse, in fondo, non è poi così male staccare dalla fiction per un giorno e godersi un po’ di “drammaticità” nella vita reale.

E poi, si sa: le cose belle fanno ancora più effetto dopo una piccola attesa. Lunedì, quando la sigla tornerà a suonare, il divano sembrerà un posto ancora più accogliente del solito.