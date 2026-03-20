Monica Bellucci e Tim Burton, venduta la loro villa da sogno in Toscana

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Monica Bellucci e Tim Burton

Quando una storia finisce, non si chiudono solo le emozioni ma anche i progetti costruiti insieme. È quello che sta accadendo a Monica Bellucci e Tim Burton, che dopo la separazione hanno deciso di mettere sul mercato la loro splendida villa in Toscana acquistata durante gli anni della relazione e diventata nel tempo uno dei simboli più tangibili del loro legame. Niente da fare, quindi, per chi fino all’ultimo ha sperato in una riconciliazione tra i due: la vendita dell’alcova da sogno mette un punto a una delle storie più chiacchierate degli ultimi anni.

Monica Bellucci e Tim Burton, addio alla villa in Toscana

Voltare pagina: è questa la parola chiave. Dopo la fine della loro relazione, Monica Bellucci e Tim Burton hanno scelto di separarsi anche da uno dei simboli più romantici della loro storia, durata tre anni dal 2022 al 2025, una dimora immersa nella campagna toscana. La proprietà, situata tra le dolci colline senesi, rappresentava un rifugio lontano dai riflettori, un luogo dove la coppia aveva immaginato (e in parte vissuto) momenti di serenità e vita condivisa.

La vendita, avvenuta senza tensioni e in totale accordo tra i due, segna un passaggio definitivo: niente battaglie legali o contese, ma una decisione matura presa con lucidità e rispetto reciproco. Secondo le indiscrezioni, l’immobile avrebbe già trovato un acquirente, anche se l’identità resta per ora top secret.

Un sogno immerso nella campagna senese

Parlare di villa, però, è quasi riduttivo. La proprietà acquistata dal regista di Edward mani di forbice e dall’attrice umbra è infatti una vera e propria tenuta di lusso che si estende su circa 14 ettari. Non una sola abitazione, ma tre: una residenza principale, una cascina ristrutturata e un cottage indipendente.

Gli spazi interni raccontano perfettamente il fascino della tradizione toscana fatta di travi a vista, camini in pietra e grandi finestre che si aprono sul verde circostante e creano un’atmosfera calda e accogliente. In totale, la proprietà dispone di dieci camere da letto e tredici bagni, pensati per ospitare famiglia e amici in totale comfort.

All’esterno, invece, il colpo d’occhio è da cartolina: un ampio giardino con piscina panoramica, un bosco privato, uliveti e vigneti che contribuiscono a rendere la tenuta un piccolo mondo lontano da tutto e tutti. Un luogo perfetto per chi sogna la quiete della campagna senza rinunciare al lusso.

La storia d’amore tra Monica Bellucci e l’outsider di Hollywood

La loro è stata una vera e propria favola, una storia d’amore tra le più intense e chiacchierate degli ultimi anni, che ha unito in un colpo solo Hollywood e l’Europa. Lei magnetica, bellissima, irresistibile. Lui l’outsider per eccellenza, colui che ha mostrato al mondo tutta la bellezza dell’essere strambi. Insomma, la storia tra loro è stata fin da subito absolute cinema.

Monica Bellucci e Tim Burton si incontrano nel 2022, scatta la scintilla e per circa tre anni sono la coppia da copertina per eccellenza. Ma lo star system sa stritolare, si sa, e allora ecco che la villa in Toscana si trasforma fin da subito in un modo per evadere e ritrovare una dimensione autentica e intima.

Poi qualcosa è cambiato, la relazione non ha più funzionato ma quando l’amore è maturo (e le persone pure) non c’è bisogno di sollevare scandali. La decisione di separarsi è arrivata in modo discreto e con la fine della storia d’amore, ora, è tempo di dire addio anche a quel nido a due passi dalla Val d’Orcia.