Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: il motivo dietro la rottura

Finisce così, nel "rispetto reciproco", l'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton. Le tappe della storia da red carpet e i motivi della separazione

IPA Tim Burton e Monica Bellucci conquistano il Lumière Film Festival: lei in abito marrone da standing ovation

Alcune storie le ricordiamo per romantici matrimoni, altri per rocamboleschi tradimenti. Quella tra Monica Bellucci e Tim Burton la ricorderemo perché sembrava scritta nelle stelle… del cinema. L’attrice e il regista ci hanno regalato romantici momenti dai red carpet e dalle première di tutto il mondo prima di ricordarci che tutto, anche una coppia da copertina come la loro, può avere una fine. Si sono lasciati e l’hanno annunciato insieme, come insieme si accompagnavano mano nella mano davanti ai fotografi.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’annuncio

Poche parole, ma decise e molto chiare. Sono quelle che il regista americano Tim Burton, 67 anni, e l’attrice italiana Monica Bellucci, 60 anni, hanno affidato a Afp per comunicare la propria separazione. “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi“, hanno dichiarato le due star.

Non sono stati resi pubblici i motivi della rottura tra i due. La relazione sembrava andare a gonfie vele tra uscite pubbliche e dichiarazioni romantiche. Entrambi hanno sempre dichiarato che la relazione veniva prima del lavoro, ma non è da escludere che alcune differenze di visione dal punto di vista lavorativo abbiano intaccato la stabilità della coppia. Comunque sono solo ipotesi: le ragioni della fine della storia è giusto rimanga nel privato dei suoi protagonisti.

Le tappe di una storia: dal primo incontro in passerella ai momenti iconici

Si sono incontrati per la prima volta nel 2006. Stavano calcando il tappeto rosso del Festival di Cannes e, sebbene sia stato un incontro fugace (appena uno scambio di sguardi), ma probabilmente la prima scintilla è nata proprio lì. Sempre il loro mestiere li fa incontrare di nuovo, alcuni anni dopo, al Lumière Film Festival di Lione del 2022. In quell’occasione è proprio l’attrice a salire sul palco per consegnare al regista il premio alla carriera, rivelando una complicità che sembra andare oltre la semplice stima professionale.

Proprio in quel momento nascono le prime voci (probabilmente fondate) su una relazione in corso tra i due. Nei mesi che seguono infatti si diffondono immagini dei due insieme: passeggiate a Madrid e gesti d’affetto. Monica Bellucci e Tim Burton sembrano cercare un equilibrio tutto loro tra le luci della ribalta e della cronaca rosa e le ombre della propria privacy.

Nel giugno 2023 è Monica Bellucci a rompere il silenzio, confermando la relazione in un’intervista a Elle France. Le sue parole parlano di qualcosa di raro, profondo e consapevole. La storia matura di due professionisti che sanno quanto le relazioni alla luce del sole, per due personaggi come loro, possano essere viziate dalla stampa e dai rumor: “Conosco l’uomo, lo amo… adesso incontrerò il regista, un’altra avventura inizia”. Iconico anche il red carpet al Lumiére Film Festival del 2024. Dalla relazione sentimentale però nasce anche la voglia di collaborare professionalmente. Ed è così ritroviamo Monica Bellucci nel cast di Beetlejuice 2, diretto da Burton.

Una relazione, la loro, durata alcuni anni, vissuta in maniera discreta, ma intensa. Ne abbiamo commentato i look sui red carpet e ne abbiamo amato i momenti di intima dolcezza. Ora ne osserviamo la fine, arrivata, come loro abitudine, con serietà e rispetto reciproco.