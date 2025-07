A 60 anni Monica Bellucci riscrive la sensualità: il dettaglio di lingerie sul red carpet

Monica Bellucci sfila a "Giffoni 2025" con un look total black da sogno: camicia in raso, reggiseno in tulle e gonna a sirena per un ritorno da icona

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

IPA Monica Bellucci

C’è un momento preciso in cui il red carpet del Giffoni Film Festival 2025 ha smesso di essere solo un photocall per trasformarsi in una dichiarazione di stile, amore e personalità. Quel momento ha avuto il volto e la silhouette magnetica di Monica Bellucci, che a 60 anni riscrive il concetto di sensualità femminile con un look nero totale che lascia spazio a un dettaglio audace quanto calibrato: il reggiseno in tulle che fa capolino dalla camicia di raso. Un gesto di stile, certo, ma anche di sicurezza, consapevolezza, libertà.

Al suo fianco, Tim Burton. Coordinatissimi, complici, totalmente in sintonia estetica. La coppia “dark” dell’estate – così li hanno soprannominati – ha incantato pubblico e fotografi durante la presentazione della seconda stagione di Mercoledì, attesa su Netflix dal 6 agosto.

Monica Bellucci e il ritorno di un’icona

Monica Bellucci ha scelto un look che omaggia il personaggio di Morticia Addams – interpretato nella serie da Catherine Zeta-Jones – senza cadere mai nel travestimento.

Un raffinato gioco di richiami e suggestioni che si muove con grazia sul filo sottile tra moda e costume. La base è un’elegante gonna nera a sirena con leggero strascico, aderente sui fianchi, capace di esaltare la sua figura e di regalare una sensualità matura, calibrata, elegante.

La vera svolta però arriva dalla parte superiore: una camicia nera in raso annodata in vita, volutamente lasciata aperta, che rivela una bralette in tulle nero. Non è solo un richiamo visivo alla lingerie: è una firma stilistica precisa, una ripresa aggiornata di uno dei look più iconici della Bellucci.

IPA

Era il 2006, Festival di Cannes, quando sfoggiò una camicia annodata su una gonna ricamata: un outfit rimasto nella memoria collettiva come uno dei più potenti esempi del suo stile sensuale e mai volgare. E oggi, a distanza di quasi vent’anni, Monica lo riprende e lo rende manifesto di sé. Una donna che evolve, ma resta fedele a sé stessa.

La clutch nera con chiusura in metallo argento, il bracciale di diamanti, gli occhiali da sole maxi dalla montatura cat-eye e i capelli sciolti con frangia morbida completano un look curato fin nei minimi dettagli. Ogni elemento contribuisce a costruire un’immagine da diva contemporanea: regale, misteriosa, potentemente vera.

IPA

Monica Bellucci e Tim Burton: coppia d’autore sul tappeto rosso

La presenza di Tim Burton al Giffoni Film Festival è legata alla nuova stagione di Mercoledì, ma è inevitabile che tutti gli occhi si siano posati su di loro come coppia. Insieme dal 2023, Monica e Tim hanno portato sul red carpet non solo glamour, ma anche affetto autentico.

Il regista – look total black con camicia informale, occhiali con lenti blu e creepers ai piedi – ha accompagnato Monica con discrezione, restando però sempre un passo accanto a lei, mai dietro.

Il loro arrivo in Costiera Amalfitana in elicottero ha fatto notizia, ma sono stati i gesti piccoli – un bacio sulla bocca, le mani intrecciate, il modo in cui si guardano – a raccontare una storia d’amore adulta, non ostentata. Burton, visibilmente commosso davanti alla folla, ha detto:

“Sono cresciuto prima dei social, e oggi leggere certi commenti mi rattrista davvero”.

Una fragilità che Monica, con il suo portamento sicuro e la sua eleganza imperturbabile, sembra accogliere e controbilanciare con naturalezza.

Il look scelto da entrambi non è solo una questione di moda, ma di coerenza narrativa. È la rappresentazione di un immaginario condiviso: dark, artistico, profondamente personale. Monica e Tim non recitano una parte: semplicemente, la abitano.