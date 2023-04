“Isola dei Famosi”, chi sono gli inviati simbolo del reality

Fonte: IPA Non solo Alvin: gli inviati simbolo de "L'Isola dei Famosi"

Fondamentale nell’economia del gioco, il ruolo dell’inviato a L’Isola dei Famosi negli anni è stato ricoperto da personalità di spicco della televisione, dello spettacolo e dello sport. Da Vladimir Luxuria a Stefano De Martino e Massimiliano Rosolino, sino all’inviato (forse) simbolo negli ultimi anni: Alvin. Dagli albori all’edizione in partenza tra pochi giorni, ripercorriamo chi sono i grandi volti tv che, da oltreoceano, hanno raccontato le avventure dei naufraghi.

L’Isola dei Famosi, il fondamentale ruolo dell’inviato

L’Isola dei Famosi è uno dei reality simbolo della televisione italiana, uno dei più seguiti e amati. Nel corso degli anni, vi hanno preso parte le celebrità del piccolo e del grande schermo, dello spettacolo, della musica, dello sport, calandosi nella veste di naufraghi per un’avventura adrenalinica e mozzafiato. Lo studio ha visto alternarsi conduttori e conduttrici, opinioniste e opinionisti, ma c’è un’altra figura chiave nell’economia del programma: quella dell’inviato.

Il ruolo dell’inviato nel reality è fondamentale. Non solo perché racconta le avventure dei naufraghi, interfacciandosi con loro durante le puntate e creando un collegamento tra lo studio e i protagonisti oltreoceano. Ma è anche colui che è a stretto contatto con i naufraghi, che dirige le prove di gioco nella playa, che spesso dà loro la parola durante le dirette e che decide i turni delle nomination.

Marco Mazzocchi primo inviato nel 2003: gli altri nomi

Il primo, storico inviato è stato Marco Mazzocchi nel 2003, anno in cui è andata in onda la prima edizione del reality, condotta da Simona Ventura. All’attore, ha fatto poi seguito Massimo Caputi per le due edizioni successive. Ma sono tanti i volti noti che hanno vestito questi panni. Vi ricordate, per esempio, Paolo Brosio, Francesco Facchinetti e Filippo Magnini? Tutti e tre sono stati protagonisti rispettivamente nella quarta, quinta e sesta edizione (anni 2006, 2007 e 2008).

C’è poi il caso eccezionale della settima edizione, che ha addirittura visto un duo di inviati: prima il compianto Rossano Rubicondi e, poi, il ritorno di Francesco Facchinetti. Nel 2011, per l’ottava edizione, è stato poi il turno di Daniele Battaglia. Ma non solo volti maschili: la nona edizione, infatti, ha visto la consacrazione in tv di Vladimir Luxuria. Sia nel 2022 che nell’edizione 2023, in partenza dal 17 aprile, veste i panni di opinionista. Ma nel 2012 è stata inviata dall’Honduras, primo e unico volto femminile a ricoprire tale ruolo.

Alvin, volto simbolo del reality e inviato per 5 edizioni

Negli ultimi anni si sono avvicendati altri numerosi inviati. Nella dodicesima edizione è stato il turno di Stefano Bettarini, nella tredicesima e nella quindicesima è toccato invece a Stefano De Martino e Massimiliano Rosolino. Ma il volto tv forse simbolo de l’Isola dei Famosi, un vero maestro nel ruolo, è sicuramente Alvin. Non solo è stato l’inviato più presente (protagonista in Honduras in ben 5 edizioni, compresa quella in partenza tra pochi giorni), ma è forse quello che verrà maggiormente ricordato dal pubblico.

Per la sua simpatia e semplicità, per il linguaggio lineare e comprensibile a tutti, per i siparietti con i conduttori (vedasi i frequenti scambi di battuta con Ilary Blasi tra Honduras e studio, dietro i quali, secondo i più maliziosi, si celerebbe una velata e reciproca antipatia). Ma anche per il modo di approcciarsi ai naufraghi, supportandoli nei momenti di sconforto e bacchettandoli quando eccedono nei comportamenti.

Forse, anche per questo insieme di aspetti, è stato più volte riconfermato nel ruolo. Un ruolo che sembra calzargli a pennello, un vestito cucito su misura per lui e che, ogni anno, rappresenta una garanzia di successo per il programma. Alvin e L’Isola, un connubio che funziona e che il pubblico apprezza sempre più.