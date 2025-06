Monica Bellucci, le rare parole su Tim Burton e sul loro amore

Fonte: IPA Monica Bellucci e Tim Burton

Ormai sono legati da qualche anno e calcano i red carpet più importanti, eppure del loro amore si sa pochissimo: stiamo parlando di Monica Bellucci e Tim Burton, una coppia che pur essendo sempre sotto i riflettori ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua relazione. L’attrice ha parlato della storia con il regista in occasione della sua partecipazione al Taormina Film Fest, rilasciando una rarissima confessione sul suo compagno.

Monica Bellucci, le parole sull’amore con Tim Burton

Quando poco più di un paio di anni fa cominciarono a circolare le voci di una possibile liason tra Monica Bellucci e Tim Burton in molti faticavano a crederci. Eppure, quella che a molti sembrava una storia impossibile col tempo è diventata una relazione solida e forte: sempre affiatati, l’attrice e il regista hanno calcato i red carpet di tutto il mondo senza però rivelare troppo sul loro amore.

Sono rarissime le occasioni in cui Bellucci ha parlato dell’amore per il suo compagno, come nella recente intervista al Corriere della Sera: ospite del Taormina Film Fest, l’icona del cinema italiano (e non solo) ha parlato della sua carriera nel mondo del cinema, iniziata con il ruolo da protagonista in Malèna, pellicola che quest’anno festeggia 25 anni.

Un percorso cominciato sulle passerelle e che ha trovato uno sbocco nel grande schermo: “Sono uscita da quel film diversa da come c’ero entrata”, ha confessato. All’epoca diceva che “l’amore è qualcosa difficile da spiegare, due anime adulte portano il loro vissuto”, e per certi versi Monica Bellucci la pensa ancora così.

E sebbene il cinema sia ancora una delle sue grandi passioni (“mi permette di dar vita a delle curiosità, e non è così scontato”) nel suo caso amore e lavoro rimangono due situazioni da tenere separate. Così alla domanda su un altro film con Tim Burton la risposta è secca: “È la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l’uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice”.

Oggi Monica si sente fortunata: “Mi sento una persona prima di tutto, che ringrazia di essere ancora qua e di fare un lavoro che mi piace, di cui parlo come una comédienne, una commediante”.

La storia con il regista

L’attrice è legata a Tim Burton da qualche anno e non è la prima volta che parla di lui. L’amore è sbocciato dieci anni dopo la separazione da Vincent Cassel, con cui è stata sposata per 14 anni e dal quale ha avuto le figlie Deva e Leonie. I due si sono incontrati nell’ottobre del 2022 al Lumière Film Festival de Lyon, hanno cominciato a frequentarsi in gran segreto per poi uscire allo scoperto qualche mese dopo, nel febbraio del 2023.

I due non hanno mai fatto annunci ufficiali, ma fu la stessa Bellucci a confermare i rumors a Elle France: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita – aveva spiegato nell’intervista rilasciata alla vigilia delle riprese di Beetlejuice 2, diretto proprio da Burton -. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

E qualche tempo dopo, intervistata da Harper’s Bazaar España, aveva dichiarato: “Diciamo che ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. È meraviglioso, certo che lo è, certo che lo è…”.