Leonie Cassel, il debutto fashion della seconda figlia di Monica Bellucci

IPA Monica Bellucci e Leonie Cassel

Dopo la primogenita Deva, arriva anche la piccolina di casa, la bambina dell’amore, come la chiama sua mamma Monica Bellucci. Leonie Cassel, classe 2010, ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo della Moda con una promozione da star: protagonista della cover del numero di aprile di Vogue Italia.

Leonie, come si legge su Vogue, “si racconta all’obiettivo di Sebastian Faena e alla penna di Corinne Corci, parlando delle sue passioni come la musica, le felpe, gli orecchini a cerchio come quelli indossati in un suo video TikTok del 2024, le maglie sportive tecniche e le gonne con le balze”.

Leonie è una perfetta rappresentante della generazione Alpha, che dice: “Sono felice di essere nata nel 2010. So che ci sono anche aspetti molto negativi, come ce ne sono in tutte le altre, ma abbiamo cose senza le quali non immagino neanche come potrebbe essere la mia vita. Amo il telefono e mi piacciono i social. È come avere gli occhi sempre aperti sul mondo”.

La 16enne è stata fotografata insieme alla madre Monica Bellucci, in un tipico momento familiare in cui l’una accanto all’altra si sono ritrovate a giocare con abiti e accessori, come se fosse una giornata parigina come tante, tra due ragazze che abitano nella stessa casafotografata. In questo racconto per immagini, in una serie di riferimenti che spaziano da Bellissima di Luchino Visconti a film degli anni Novanta come Sirene, Léonie si mostra in tutta la poesia dell’adolescenza, dal legame con la musica che ha ereditato da suo padre, Vincent Cassel, alla delicatezza di comprendere tutte le cose più umane della vita, come sua madre, fino alla sua unica icona: sua sorella Deva Cassel. “Mi sono sempre ispirata a lei, è il mio idolo da tutta la vita”.

Dice di lei sua mamma: “Quando lei e Deva sono insieme e si truccano prima di uscire le guardo mentre ridono e discutono. Mi piace stare lì a osservarle sulla porta. I figli li devi rispettare. Devi capire che a un certo punto diventano grandi e tu non puoi fare altro che avere cura del loro volare. Léonie va veloce perché è interessata alla vita”. Siamo sicuri che anche Leonie volerà alto come la sorella maggiore. Il Dna da star c’è tutto.