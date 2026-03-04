Deva Cassel, camicia a righe e maxi gonna alla Paris Fashion Week

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Buon sangue non mente, soprattutto quando si parla di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci. 21 anni e fascino da vendere, eredità di una mamma iconica, Deva ha conquistato la Paris Fashion Week con charme.

La sfilata di Dior autunno inverno 2026 2027, ha aperto la Paris Fashion Week. Fra gli ospiti più attesi nel front row Deva Cassel. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel non ha deluso le aspettative, puntando su un look super chic e fermandosi a salutare i fan che la attendevano, fra autografi e foto.

Attrice, modella e musa, Deva è dotata di una grazia naturale. Mai sopra le righe e sempre chic, proprio come sua madre Monica Bellucci, non ha bisogno di artifici per farsi notare. Così all’ingresso delle sfilate della Paris Fashion Week, Deva ha scelto di non sfoggiare un abito da sera, ma ha puntato su un look parisienne, super chic e fresco, perfetto per raccontare l’inizio della primavera.

Il look di Deva Cassel

Deva Cassel ha scelto dunque un total look firmato Dior con una camicia dal taglio maschile con righe azzurre e un maxi pantalone a vita alta con una cintura. L’outfit è stato particolarmente apprezzato anche per l’illusione ottica regalata dal pantalone che, grazie alla gamba larga e fluida, sembra una gonna ampia.

La camicia bianca con righe azzurre è invece un pezzo senza tempo, apprezzato anche da Monica Bellucci che l’ha già sfoggiata in passato. A dargli carattere i maxi polsini e il colletto bianco, in contrasto con le decolleté nere ed essenziali e la borsa black con fiocco dal sapore romantico.

Come sempre Deva ha puntato su un make up naturale, lasciando sciolti i suoi ricci neri e puntando su una personalità che buca l’obiettivo.

Classe 2004, Deva Cassel è figlia di due attori famosissimi, ma ha scelto di seguire comunque la sua strada, fra moda e cinema. Ne Il Gattopardo ha conquistato tutti con la sua eleganza e ha trovato anche l’amore, grazie a Saul Nanni, suo collega sul set. Da sempre riservata, lontano dai gossip e dagli eccessi, è legatissima a entrambi i genitori.

“Loro sono persone incredibili – ha raccontato qualche tempo fa, parlando di Monica Bellucci e Vincent Cassel -, mi hanno spinta a creare il mio mondo, a dipingerlo con i miei colori. Sono stata molto fortunata nel crescere con due persone dalla mente e dal cuore così aperti, ma anche nel frequentare un ambiente così stimolante, di scoperte continue e ritmi mai stabili… Ecco, in un mondo così devi imparare presto ad arrampicarti un po’ sui muri, per scoprire chi sei e trovare quello che è giusto per te. Ma poi, cosa vuole che le dica: voi li vedete come Monica Bellucci e Vincent Cassel, ma per me sono mamma e papà».

“Mi hanno fatto capire che essere un personaggio pubblico può essere anche difficile – ha aggiunto -. Essere un attore ti permette di regalare alla gente una via di fuga dalla realtà, di donare luce e bellezza al mondo. Ma, allo stesso tempo, ti mette anche nella condizione di essere sempre giudicato e criticato”.