Monica Bellucci, le prime parole dopo la rottura con Tim Burton

Monica Bellucci e Tim Burton

Solo pochi giorni fa è arrivata la conferma della rottura tra Monica Bellucci e Tim Burton. Avevano fatto innamorare molti di noi: una coppia meravigliosa, che appariva tanto affiatata in pubblico quanto riservata. Poi la conferma della rottura e ora l’attrice affida le prime parole dopo l’addio a Vogue: “Finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore”.

Monica Bellucci e l’addio a Tim Burton: le prime parole dopo la rottura

A quasi tre anni dall’ufficializzazione della loro relazione, avvenuta nel 2022, Monica Bellucci e Tim Burton si sono separati. Ed è stata la Bellucci, con poche parole, a rompere il silenzio in merito alla scelta di lasciarsi: “Ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che continua per sempre… La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo”.

Nessuno si aspettava, in effetti, la notizia, arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La dichiarazione è stata rilasciata in modo congiunto all’Afp: “È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi”. La relazione era cominciata nel 2022, quando si erano incontrati al Festival Lumière di Lione (ma si erano conosciuti molti anni addietro, nel 2006). La vicinanza, il feeling, la collaborazione per il film Beetlejuice, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2024. Nel 2023 i primi scatti insieme, di Paris Match, che anticipava al mondo la relazione della coppia, fino a quel momento mantenuta segreta.

L’amore di Monica Bellucci per Tim Burton

Poche le apparizioni in pubblico insieme, sui red carpet, rare le foto, ma anche le dichiarazioni: Monica Bellucci e Tim Burton hanno vissuto il loro amore ben lontani dalle luci dei riflettori. Del loro amore abbiamo sempre saputo pochissimo: solo pochi mesi fa, al Taormina Film Fest, aveva rilasciato un’intervista dove parlava del legame che la legava al regista: “Sono uscita da quel film diversa da come c’ero entrata. (…) È la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l’uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice”.

In un’altra occasione, a Elle France, aveva parlato del loro legame: “Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

Aveva anche definito quella del regista un’anima spettacolare: “Diciamo che ho trovato in Tim uno spirito meraviglioso, un’anima spettacolare, qualcuno con cui condividere un mondo da sogno. È meraviglioso, certo che lo è, certo che lo è…”. Anche il regista non è stato da meno, seppur di poche parole, ma quelle “giuste”, che avevano lasciato presagire un finale ben diverso. “È la cosa più bella che mi sia mai successa”. Anche se l’intesa non è svanita, dalla dichiarazione congiunta per annunciare la separazione abbiamo visto due persone che si sono amate e che si sono lasciate con estremo rispetto.