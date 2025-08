Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jenna Ortega

Le tenebre stanno nuovamente calando, sulle nostre teste e allo stesso modo sul panorama moda e beauty: la prima parte della seconda stagione di Mercoledì sta finalmente per approdare su Netflix, con l’iconica quanto enigmatica Jenna Ortega negli oscuri panni della celebre primogenita della famiglia Addams.

Il periodo di promozione dell’acclamata serie tv è iniziato, e così, dopo aver lasciato tutti a bocca aperta alla première londinese avvolta in quella che aveva tutta l’aria d’essere una muta di serpente, una firmata Ashi Studio però, l’attrice ed il cast dello show sono volati a Parigi: la spettrale location ad ospitare l’evento è stata Ville Lumière, ed è stato proprio sul red carpet srotolato per l’occasione che si è materializzata l’ennesima presenza. Oscura, questo è certo, ma dannatamente fashion.

Jenna Ortega strega Parigi (e Tim Burton) con una scollatura vertiginosa alla prima di “Mercoledì 2”

Alla sua maniera gotica ma fatalmente sensuale, Jenna Ortega ha letteralmente stregato il pubblico Parigino e Tim Burton stesso optando, questa volta, per uno strepitoso abito firmato Vivienne Westwood by Andreas Kronthaler: la creazione, appartenente alla collezione fall/winter 2025, giocava con i toni del prugna e del nude, incarnato dalle trasparenze piuttosto spiccate della struttura bustier.

A caratterizzarlo ulteriormente era una profondissima scollatura a V, tanto estrema da non interrompersi nemmeno alla cintura, contornata da ruches per tutta la sua lunghezza sino a culminare in un fiore 3d.

Erano lunghe le maniche così come la gonna, anch’essa accessoriata di un vertiginoso spacco. Completavano la cupa mise una cintura in pelle nera con borchie ad occhiello dorate, un vistoso anello ed un’altrettanto vistosa collana con croce, entrambi del brand Bondeye.

IPA

Proprio com’è accaduto per la prima londinese, poi, anche in questo secondo caso ad enfatizzare ancor di più l’aura dark del personaggio è stato un make-up studiato ad arte: il fascino vampiresco di Jenna Ortega è stato magistralmente valorizzato dalle abili mani della truccatrice Melanie Inglessis, la quale per l’occasione le ha regalato guance ed occhi incavati servendosi di un singolare mix tra massaggio facciale e contouring scultoreo.

Ed ecco come inatteso risultato una pelle radiosa, accompagnata da palpebre scure fumé nei toni del prugna satinato, a richiamare il vestito, guance leggermente arrossate e rossetto cremoso marrone. A catalizzare l’attenzione generale, però, sono state le sopracciglia decolorate dell’attrice: esattamente come la controversa tendenza delle bleached brows prevede, le arcate sono state schiarite sino a risultare quasi invisibili, per un effetto tra il moderno e lo spettrale insospettabilmente glamour.

“Mercoledì 2”, cosa succederà nella seconda stagione della serie tv di Tim Burton

Wednesday – Mercoledì 2, la serie figlia di Tim Burton che con la magistrale Jenna Ortega come protagonista ha conquistato il titolo di show più visto nella storia di Netflix, è finalmente in arrivo: la seconda stagione verrà lanciata sulla piattaforma streaming in due parti, in prima battuta a partire dal 6 agosto 2025 mentre successivamente dal 3 settembre 2025. Una scelta perfettamente calcolata, che non può che far crescere ancor di più la già importante tensione narrativa.

IPA

“La prima stagione si è concentrata soprattutto su Mercoledì, ma avete incontrato gli altri personaggi senza conoscerli davvero a fondo. Ora possiamo espandere le loro trame e ampliare la portata e la complessità della serie”, ha raccontato il creatore Alfred Gough in merito al nuovo capitolo. “Nulla è come sembra nella seconda stagione”, ha aggiunto poi lo sceneggiatore Miles Millar: “Mercoledì inizia questa stagione convinta di conoscere Nevermore. È la prima volta che torna a scuola volontariamente. Ma non appena rientra, nulla va come previsto. Crede di avere tutto sotto controllo, di sapere dove sono nascosti tutti i corpi, ma la realtà è ben diversa”.

Vedremo la nostra tenebrosa protagonista fare dunque ritorno presso la Nevermore Academy, stavolta sotto la guida di un nuovo preside, Barry Dort, interpretato da Steve Buscemi. La cupa atmosfera addensata sull’accademia, però, non sarà meno inquietante né tossica di prima: a condire le vicende saranno ovviamente le presenze di Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez Addams (Luis Guzmán), più presenti sulla scena scolastica di quanto la loro primogenita avrebbe mai desiderato.