Mercoledì 2, svelati i primi minuti e il personaggio di Lady Gaga

L’attesa per la seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix firmata Tim Burton che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, sta per finire. Dopo una prima stagione diventata virale (complice anche la celebre scena di ballo e l’interpretazione magnetica di Jenna Ortega), il nuovo capitolo si prepara a tornare in grande stile quest’estate.

Ad alimentare l’hype ci ha pensato proprio Netflix, che ha diffuso in anteprima i primi sei minuti del primo episodio. Un assaggio breve ma ricchissimo, che ha acceso l’entusiasmo dei fan. E la sorpresa più grande? La conferma della presenza di Lady Gaga nel cast. La popstar sarà una delle guest star più attese, con un personaggio inedito che promette di lasciare il segno (e forse anche qualche brivido).

“Mercoledì 2”, i primi 6 minuti della nuova stagione

Bambole, serial killer e l’irresistibile, inquietante e ironico sangue freddo di Mercoledì sono gli ingredienti principali del video rilasciato in anteprima da Netflix in cui i fan hanno potuto vedere la protagonista durante le sue vacanze estive. Ma niente tempo per rilassarsi: la giovane Addams si trova subito invischiata in un nuovo mistero. Un serial killer noto come Kansas City Scalper, interpretato da Haley Joel Osment, è in libertà.

Fin dai primi istanti, Mercoledì appare cambiata: i suoi poteri psichici sono più forti, più instabili, più presenti. C’è qualcosa che la turba, qualcosa che la attrae. Il suo sangue freddo e la sua ironia nera rimangono intatti, ma ora la posta in gioco si alza. Il tono è ancora quello gotico, grottesco e un po’ teatrale che abbiamo amato, ma questa volta la serie promette di esplorare lati nuovi della protagonista.

Con atmosfere sempre più horror, un’estetica visiva curatissima e una trama che si fa più profonda, questa stagione, che sarà divisa in due parti, si preannuncia ancora più ricca e ambiziosa. La prima parte uscirà su Netflix il 6 agosto, mentre per la seconda dovremo aspettare il 3 settembre 2025. I fan possono aspettarsi nuovi personaggi, segreti da svelare e un’espansione del mondo di Nevermore che renderà tutto ancora più avvincente. Senza contare una Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, sempre più potente, più matura e, forse, più pericolosa.

Il ruolo di Lady Gaga in “Mercoledì 2”

Ma i primi minuti del primo episodio non sono l’unica sorpresa che la piattaforma ha voluto regalare ai fan. Durante Tudum 2025, l’evento che celebra i fan e i progetti Netflix, sul palco è apparsa un’ospite speciale: Lady Gaga.

La cantante, come già noto, è infatti guest star di questa nuova stagione e per presentarsi ufficialmente ha scelto unperfetto stile spooky-pop: uscita da una bara con ballerini zombie al seguito, ha cantato un medley tra cui Zombieboy, Bloody Mary e l’iconica Abracadabra in una performance che ha già fatto il giro del web.

Annunciati anche alcuni dettagli del suo personaggio: sarà Rosaline Rotwood, una leggendaria insegnante di Nevermore che incrocia la strada di Mercoledì. La cantante comparirà nei nuovi episodi a partire dalla seconda parte della stagione. Il suo personaggio sarà chiave? Farà da guida o da nemica? Per ora non ci sono certezze, ma i fan sono già in fermento.