Abracadabra, testo e traduzione della canzone di Lady Gaga (dalla coreografia impossibile)

Fonte: IPA Lady Gaga dal video di "Abracadabra"

Lady Gaga è tornata. Abracadabra segna un ritorno, come testo e come musica, un ricollocamento dei pezzi che l’artista statunitense aveva lasciato in un cassetto negli ultimi anni della propria esplorazione musicale. Questo è stato riaperto e dalla sua oscurità è tornata la Gaga che tutti ricordiamo e amiamo. Bellissime le canzoni degli ultimi anni, che sono uscite dallo spettro sempre presente del pop che l’ha resa famosa. Intense, dai toni più folk, a volte più acustici, in grado di regalarci tutta l’abilità della cantante, in grado di spaziare e di ammantare la sua voce di mille frequenze. Ma alla fine il richiamo è stato più forte. Abracadabra è uno dei singoli dell’album MAYHEM, in uscita il 7 marzo 2024 e composto da 14 tracce.

Un vero e proprio ritorno alle origini (musicali), pronto a dare vita a temi cari alla cantante: il caos, la trasformazione. “L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano – ha dichiarato Gaga – Il processo creativo è stato come rimettere insieme uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”. Scopriamone testo, traduzione e significato.

Abracadabra, testo della canzone di Lady Gaga

Ma qual è il testo originario di Abracadabra, canzone di Lady Gaga diventata in poche ore virale ovunque sui social, da Instagram a Tik Tok, complice una coreografia mozzafiato che ricorda tantissimo le movenze di altri singoli della cantante (ndr Judas o Alejandro). 40 ballerini e cambi d’abito spettacolari. Ecco il testo della canzone presentata ai Grammy 2025.

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawing circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance

Now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

Fonte: IPA

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

In her tongue she said: “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on fire

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the west side

As the dust flies, watch it burn

Don’t waste time on a feeling

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance

Now you’re both in a trance

It’s time to cast your spell on the night

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

In her tongue she said: “Death or love tonight”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor’s on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

In her tongue she said: “Death or love tonight”

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

In her tongue she said: “Death or love tonight”

Traduzione di Abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Paga il pedaggio agli angeli

Che disegnano cerchi tra le nuvole

Tieni la mente fissa sulla distanza

Quando il diavolo si gira

Tienimi nel tuo cuore stanotte

Nella magia della luce scura della luna

Salvami da questa lotta senza senso

Del gioco della vita

Come una poesia detta da una signora vestita di rosso

Ascolti le ultime parole della tua vita

Con una danza inquietante

Ora siete entrambi in trance

È il momento di lanciare il tuo incantesimo sulla notte

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

Nella sua lingua ha detto: “Morte o amore stanotte”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il beat sotto i tuoi piedi, la pista è on fire

Abracadabra, abracadabra

Scegli la strada sul lato ovest

Mentre la polvere vola, guardala bruciare

Non perdere tempo con un sentimento

Usa la tua passione, non c’è ritorno

Tienimi nel tuo cuore stanotte

Nella magia della luce scura della luna

Salvami da questa lotta senza senso

Del gioco della vita

Come una poesia detta da una signora vestita di rosso

Ascolti le ultime parole della tua vita

Con una danza inquietante

Ora siete entrambi in trance

È il momento di lanciare il tuo incantesimo sulla notte

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

Nella sua lingua ha detto: “Morte o amore stanotte”

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Senti il beat sotto i tuoi piedi, la pista è on fire

Abracadabra, abracadabra

Fantasma della pista da ballo, vieni a me

Cantami una melodia peccaminosa

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

Nella sua lingua ha detto: “Morte o amore stanotte”

“Abracadabra, Amor-Oh-Na-Na

Abracadabra, Morta-Oh-Gaga

Abracadabra, Abra-Oh-Na-Na”

Nella sua lingua ha detto: “Morte o amore stanotte”

Il significato e la coreografia virale

Veniamo dunque al significato dietro alla coinvolgente musica pop-dance di Abracadabra. Partiamo proprio dal titolo: una parola spesso associata ai maghi e alle streghe che ha origini antiche. Viene infatti dalla Mesopotamia. Il significato, “io creo mentre parlo”, benissimo si associa sì ai praticanti delle arti magiche, ma anche ai cantanti stessi, che riescono a evocare, smuovere emotivamente e a creare immaginari con i suoni e le impressioni della propria voce.

Lady Gaga ha svelato anche il video della canzone, in cui lei indossa alcuni abiti che aveva già utilizzato nella clip musicale di Alejandro, suo indiscusso successo di alcuni anni fa. Un vero e proprio ritorno insomma, che lei stessa ha voluto marcare. Elemento imprescindibile del successo del brano è sicuramente la coreografia, ideata da Parris Goebel.