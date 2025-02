In quel diè tempo di Grammy Awards : a solo pochi giorni dalla fine dell'emergenza legata agli incendi, la cerimonia per i premi più ambiti dell'industria musicale è stata trasformata quest’anno in un evento di beneficenza a sostegno delle vittime e dei soccorritori. Malgrado i dovuti cambiamenti, ovviamente lenon si sono affatto smentite ed hanno concentrato ogni loro sforzo sull’altissimo tasso di glamour riscontrato sul red carpet. Pronti a scoprirne inel dettaglio? Una delle trionfatrici della serata è stata Sabrina Carpenter : calata perfettamente nei soliti panni della diva d’altri tempi, la giovanissima popstar non ha saputo rinunciare all'emblematico stile Old Hollywood incantando letteralmente i suoi fan vestendo un sontuoso abito celeste con scollo prezioso, schiena nuda e dettaglio di vaporose piume, disegnato per lei da Jonathan Anderson. Voto? 10, senz’altro.