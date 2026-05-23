Miley Cyrus sulla Walk of Fame, il discorso in lacrime per la sua famiglia

Di fronte alla madre Tish e alla sorella Brandi, Miley Cyrus non ha potuto trattenere l'emozione. Le parole per la famiglia nel discorso per la stella sulla Walk of Fame

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Miley Cyrus

Un traguardo che va ben oltre il semplice successo commerciale che si trasforma in un momento in cui la carriera di un artista si cristallizza nella storia della cultura pop. Per Miley Cyrus, quel momento è arrivato venerdì 22 maggio 2026, quando il suo nome è stato ufficialmente inciso sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame. A 33 anni, con alle spalle due decenni di musica, televisione e costante reinvenzione, l’artista ha ricevuto il riconoscimento più rappresentativo dello star system. Ma a rendere indimenticabile la cerimonia non sono stati i flash dei fotografi, ma la profonda emozione di una donna che, di fronte alla propria stella, ha scelto di spogliarsi di ogni armatura da popstar.

Miley Cyrus, un ringraziamento sincero che unisce passato e futuro

Grande emozione per Miley Cyrus, che ha preso la parola per il tradizionale discorso di ringraziamento. Davanti alla folla e ai microfoni, la cantante di Flowers non è riuscita a trattenere la commozione, mostrando un lato intimo e vulnerabile che ha commosso i presenti. Con le lacrime agli occhi, ha rivolto un pensiero profondo a chi l’ha accompagnata dietro le quinte della sua caotica e straordinaria vita.

“Alla mia famiglia, alla mia futura famiglia, ai miei genitori, a mia madre, ai miei fratelli e sorelle, ai miei amici, ai miei collaboratori: grazie per avermi amato e sostenuto non solo nelle mie scelte, ma anche nelle mie paure, e per averle affrontate insieme a me”.

Poche parole che raccontano la complessità di crescere sotto i riflettori e la necessità di avere un porto sicuro in cui rifugiarsi. Prima di indossare gli occhiali da sole per proteggersi dagli sguardi indiscreti, Miley Cyrus ha concluso con una promessa: “Oggi è una giornata che non dimenticherò mai e che custodirò per sempre”.

Getty Images

Chi mancava alla cerimonia

Accanto a lei, a condividere questo traguardo, c’era una cerchia ristretta ma fondamentale di affetti: la madre Tish Cyrus, la sorella Brandi e il fidanzato Maxx Morando. A testimoniare lo status globale dell’artista sono intervenute anche due madrine d’eccezione, l’icona della moda Donatella Versace e l’attrice Anya Taylor-Joy, che hanno voluto omaggiare l’amica con discorsi pieni d’affetto.

Inevitabile, non notare l’assenza del padre, Billy Ray Cyrus. Una distanza che balza all’occhio, soprattutto se si pensa alle recenti dichiarazioni della popstar sulla bellezza del “andare d’accordo” in famiglia e ai ricordi d’infanzia legati proprio a Hollywood Boulevard. Miley Cyrus ha infatti ricordato quando, appena arrivata a Los Angeles da Nashville, passeggiava di notte su quel viale proprio insieme al padre, acquistando souvenir turistici e sognando a occhi aperti.

Il significato profondo della stella

Con la maturità dei suoi 33 anni, Cyrus ha riflettuto sul valore di questo premio. Citando la sua canzone Walk of Fame, ha spiegato come questa mattonella di marmo e ottone sia una forma di immortalità terrena. Una stella, ha sottolineato l’artista, non si vince come una singola partita stagionale, non è un record da battere o qualcosa da collezionare con avidità; è il culmine di una dedizione totale, un pezzo di storia che, per usare le sue parole, è “grintoso, divertente e favoloso”.

Questo riconoscimento arriva in un anno d’oro per Miley, che solo pochi mesi fa ha celebrato il ventesimo anniversario di Hannah Montana con uno speciale su Disney+ e Hulu, dimostrando di saper onorare il proprio passato senza rimanerne prigioniera. Oggi, quella bambina partita dal Tennessee è ufficialmente un’icona intramontabile, che sa commuoversi e far commuovere, ricordandoci che dietro la stella c’è sempre l’essere umano.