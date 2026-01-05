Miley Cyrus con mamma Tish, indistinguibili sul red carpet del Palm Springs International Film Festival

Madre e figlia hanno partecipato al Palm Springs International Film Festival dove Miley Cyrus ha parlato del ritorno di Hannah Montana

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Miley Cyrus e sua madre Tish

Sul red carpet del Palm Springs International Film Festival, Miley Cyrus e mamma Tish sono sembrate due sorelle. Nella foto che le ritrae fianco a fianco, entrambe in completo nero sartoriale, il colpo d’occhio è immediato: linee pulite, styling essenziale, un’eleganza che rende quasi indistinguibili madre e figlia, unite da una sorprendente affinità estetica oltre che affettiva.

Il look di Miley Cyrus

Miley Cyrus sceglie un completo dal taglio deciso, con blazer strutturato e dettagli luminosi che comunque discreti, mentre Tish opta per una versione altrettanto raffinata, arricchita da un tocco più morbido e personale. Il risultato è armonia pura. Il nero, colore dominante, diventa simbolo di unione tra due donne che sono andate ben oltre il rapporto tra madre e figlia. Immancabile poi il nuovo taglio di capelli: l’artista si mostrata con una chioma lunga, color miele, acconciata in morbide onde.

Questa apparizione pubblica arriva in un momento particolarmente significativo per la carriera di Miley Cyrus. Durante la serata dei Palm Springs International Film Awards, l’artista ha ricevuto l’Outstanding Artistic Achievement Award per Dream As One, la nuova canzone realizzata per il film Avatar: Fire and Ash di James Cameron. Un riconoscimento che evidenzia bene la sua evoluzione artistica, oggi sempre più legata a progetti musicali complessi e a collaborazioni cinematografiche di grande respiro.

IPA

Eppure, nonostante il percorso ormai consolidato, il passato continua a permeare il suo presente. Il personaggio di Hannah Montana rappresenta moltissimo anche per lei, che l’ha ampiamente utilizzata come trampolino di lancio della sua carriera che non si è mai più fermata. “Sono orgogliosa di essere stata Hannah Montana“, aveva dichiarato l’11 agosto 2024, in occasione della sua nomina a più giovane Disney Legend di sempre.

IPA

Il ritorno di Hannah Montana

Hannah Montana è stata un vero e proprio simbolo per un’intera generazione. Un personaggio con cui moltissimi ragazzi si sono identificati, soprattutto per la sua età e la sua accessibilità, in un periodo in cui le figure adulte dello spettacolo non sempre apparivano come modelli sobri o vicini ai più giovani. Per molti, Hannah era un’amica talentuosa, un riferimento in fatto di stile e una vera pioniera beauty: bastava una parrucca bionda con frangia per identificarla immediatamente.

Proprio questo styling è tornato al centro della conversazione qualche mese fa, quando un account fan ha condiviso un post – non ufficiale – che ha alimentato nuove voci su un possibile progetto per il 20° anniversario della serie. Ipotesi mai smentite, ma ancora avvolte dal mistero: un tour celebrativo, un progetto visivo, o qualcosa di completamente nuovo?

Nemmeno Miley Cyrus ha voluto dire troppo. E forse è proprio questo che il suo possibile ritorno diventa così interessante: sul red carpet di Palm Springs, accanto a mamma Tish, Miley Cyrus appare perfettamente consapevole della strada percorsa, senza rinnegare ciò che l’ha resa chi è oggi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!