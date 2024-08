Miley Cyrus nominata la più giovane Disney Legend: il commovente discorso

Fonte: Getty Images Miley Cyrus

Un nuovo, bellissimo riconoscimento per Miley Cyrus che entra ancora una volta nella storia dopo aver ottenuto la nomina di Disney Legend e diventando la persona più giovane a vantare questo titolo. La reginetta di Hannah Montana ha accettato il riconoscimento tra lacrime di commozione facendo un discorso di grande ispirazione.

Miley Cyrus è la Disney Legend più giovane

Non si fermano le soddisfazioni per Miley Cyrus, che dopo aver ricevuto il suo primo Grammy per la canzone Flowers, torna a gioire per un nuovo, importantissimo riconoscimento. La cantante diventata popolare per aver dato volto e voce alla celeberrima Hannah Montana è infatti stata nominata la più giovane Disney Legend dall’azienda che l’ha sostenuta e l’ha vista crescere.

Un onore rivolto alle persone che hanno avuto un’influenza significativa sull’azienda e che la cantante ha potuto festeggiare all’evento D23 ad Anaheim, in California. A presentarla Lainey Wilson, che dopo aver interpretato l’iconica The Best of Both Worlds, ha ringraziato Miley “per non aver mai avuto paura di uscire dagli schemi, per essere sempre rimasta fedele a te stessa e, cosa più importante, per aver sempre dato il massimo”.

La cantante, fra le lacrime ha scherzato dicendo di aver preparato due discorsi: uno lungo per la donna tosta che tutti conoscono e uno breve nel caso in cui si fosse spaventata.

Dopo aver ripercorso alcuni dei momenti della sua avventura come Hannah Montana, la cantante ha sottolineato di essere molto orgogliosa della sua carriera: “Ho avuto un assaggio di come sarebbe potuta essere la mia vita e da quel momento in poi non ho più voluto nient’altro. Un po’ è cambiato tutto, ma allo stesso tempo, non è cambiato niente. Sono ancora qui, orgogliosa di essere stata Hannah Montana“.

Miley ha poi continuato lanciando un messaggio davvero importante. Essere spaventati è totalmente normale e riuscire a continuare per la propria strada nonostante la paura è qualcosa di straordinario: “Io vi dico quello che non dovreste sapere. Quello che voglio dire è che anche le leggende si spaventano. Io sono spaventata in questo momento, ma la differenza è che noi lo facciamo comunque, e tutti voi potete farlo ogni singolo giorno. È leggendario avere paura e farlo comunque. Non esiste il fallimento quando ci provi“.

Miley Cyrus vorrebbe tornare come Hannah Montana

Un riconoscimento assolutamente meritato per una cantante e attrice che è stata in grado di entrare nel cuore di tanti ragazzi e ragazze che negli anni 2000 non si sono perso una sola puntata delle rocambolesche avventure di una giovane Miley Stewart intenta a nascondere il suo alter ego da popstar.

Un ruolo che le è rimasto impresso nella mente e nel cuore, tanto che nel 2020, in un’intervista, ha ammesso di essere disponibile a riprenderne i panni. “Sai cosa? Sinceramente, cerco sempre di indossare quella parrucca. È solo in magazzino a prendere polvere e sono pronta a tirarla fuori… L’occasione si presenterà. Mi piacerebbe sicuramente resuscitarla a un certo punto. Ha bisogno di un grande restyling perché è un po’ bloccata nel 2008, quindi dovremo andare a fare shopping con Miss Montana”.