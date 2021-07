editato in: da

Ha stregato il palco di Battiti Live già dalla prima puntata, e la domanda sorge spontanea: perché è famosa Mara Sattei? La giovane artista è infatti un volto noto della tv e l’abbiamo già vista circolare in diverse trasmissioni cult del piccolo schermo, a cominciare da Amici di Maria De Filippi che ha rappresentato la vera svolta per la sua carriera artistica.

Il suo percorso all’interno dello talent show più longevo della tv l’ha portata fino al serale, al quale ha partecipato quando aveva solo 18 anni. L’edizione di quell’anno, il 2014, è stata vinta da Deborah Iurato, mentre la Sattei gareggiava nella squadra avversaria, quella di Miguel Bosè. La scia di popolarità donatale dal talent si è esaurita presto, ma questo stop così inaspettato non le ha però impedito di continuare nel suo cammino, percorrendo la via verso il successo e il mestiere per il quale si sente portata.

La passione per la musica ha origini profonde, quelle che le sono state trasmesse dalla madre, cantante gospel di grande carattere. Inizia, infatti, a studiare musica da giovanissima, prendendo lezioni di canto e di pianoforte che le hanno permesso di perfezionarsi. Nel 2008, ha aperto il suo primo canale YouTube con il quale ha iniziato a macinare visualizzazioni. Durante il provino per Amici di Maria De Filippi, che ha affrontato con grinta nonostante la giovane età, aveva dichiarato:

“Questa passione me l’ha trasmessa mia madre che da 18 anni canta in un gruppo gospel. Da quando era incinta di me ascolto musica gospel. Per me cantare è la cosa più importante, vorrei vivere cantando”.

Sara Mattei, questo il suo nome all’anagrafe, è diventata famosa grazie al richiamo dello streaming musicale e di YouTube. Cresciuta musicalmente con le sue forse, Mara Sattei è oggi una delle artiste italiane di maggior potenziale. In tv, oltre che sul balco di Battiti Live, l’abbiamo vista anche a X Factor per l’esibizione in Altalene, che ha inciso il il rapper Slait e Tha Supreme, che è suo fratello. Dopo questa collaborazione, alla quale partecipò anche Coez, ha iniziato a camminare da sola attraverso il rilascio del suo primo singolo da solista, Scusa.

Mara Sattei