Mara Venier, la foto dall’ospedale: cos’è successo

Mara Venier, la Zia Mara, colei che ci fa compagnia nelle domeniche invernali con Domenica In, ha condiviso su Instagram una foto che ha destato non poca preoccupazione tra i suoi numerosi fan. Nell’immagine, si vede Mara su un letto d’ospedale con un cerotto attorno all’occhio, segno evidente di un intervento medico recente.

Mara Venier in ospedale per un’operazione all’occhio

Nella didascalia della foto, Mara Venier ha scritto: “Mai tranquilla….grazie prof. Cusumano ….”. Queste parole, accompagnate dall’immagine, hanno lasciato intendere che si è trattato di un intervento oculistico. Il professor Cusumano, menzionato nel post, è infatti un rinomato oculista con uno studio a Roma, noto per la sua professionalità e competenza.

La reazione dei fan e le speculazioni sui social: forse cataratta

Immediata la reazione dei follower, che hanno tempestato il post di commenti pieni di affetto e auguri di pronta guarigione. Molti hanno chiesto dettagli sull’accaduto, mostrando sincera preoccupazione per la salute della loro beniamina. “Forza Mara, sei una guerriera!”, “Ti auguriamo una pronta guarigione”, sono solo alcuni dei tanti commenti positivi ricevuti.

Tra i numerosi commenti al post, molti fan hanno ipotizzato che Mara possa aver subito un’operazione alla cataratta. Un utente ha scritto: “Ciao Mara spero nulla di grave cataratta? Potresti anche dirci che è successo visto che posti tua foto cn benda all’occhio lo.sai che ti vogliamo bene ci fai sapere? un abbraccio”. Questa speculazione si basa sull’assenza di dettagli specifici forniti da Mara, che non ha ancora spiegato l’esatta natura del suo intervento.

Tra i commenti, però, non mancano le critiche per il fatto che non abbia ancora dato nessuna spiegazione ulteriore dell’accaduto.

Mara Venier, un’estate ricca di impegni

L’operazione è arrivata proprio durante una stagione colma di impegni per la conduttrice: Mara Venier è molto occupata quest’estate con un progetto cinematografico. Sta infatti girando un film con il rinomato regista Ferzan Özpetek. Il film, intitolato Diamanti, è ambientato tra il presente e gli anni ’70 e racconta le vite e le vicende amorose di un gruppo di donne che ruota attorno a una grande sartoria cinematografica. Il cast comprende ben diciotto attrici italiane di spicco, e la pellicola arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre 2024

Domenica In, grandi novità in arrivo col gioco telefonico

Parallelamente a questo episodio, Mara Venier ha annunciato da pochissimo importanti novità per il programma Domenica In, che ripartirà a settembre. La conduttrice ha espresso il desiderio di reintrodurre un format storico molto amato dal pubblico. Ha rivelato infatti che il programma sarà suddiviso in due parti: la prima ospiterà figure di spicco nel panorama sociale e politico, mentre la seconda sarà dedicata alle interviste con personaggi dello spettacolo.

Tra le novità, Mara ha menzionato la possibilità di coinvolgere il pubblico con un gioco telefonico, riportando così oltre che un cult storico del programma anche un contatto più diretto e personale con gli spettatori.