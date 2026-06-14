Una Voce per Padre Pio, le pagelle della serata: l’emozione di Mara Venier (8), Lamborghini energia pura (7)

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Una serata firmata Rai 1 che è un evento immancabile della programmazione estiva. Una Voce per Padre Pio è andata in onda sabato 13 giugno regalando musica e parole di speranza per progetti che vanno avanti e si sostengono grazie alle numerosissime donazioni degli spettatori. Al timone della serata la sensibilità di Mara Venier. La storica manifestazione è arrivata alla sua ventisettesima edizione, portando ancora una volta una visione corale e sentita della fede e dell’azione per gli altri. A rendere la serata speciale anche la location, la suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina, in provincia di Benevento, terra natale del Santo e luogo carico di atmosfera mistica. Non avete visto la serata? La Rete ha programmato una replica per il pomeriggio di domenica 5 luglio. Ma intanto, ecco le nostre pagelle.

Mara Venier emozionata. Voto: 8

Saldamente al timone della serata Mara Venier. La giusta esperienza per una serata così importante e sentita. Per un’occasione spogliata della spettacolarità, che ha scelto la sobrietà sia nell’allestimento sia nelle esibizioni dei cantanti sul palco, l’esperta conduttrice ha dimostrato ancora una volta il suo immenso valore. Discreta, pronta a lasciare spazio sul palco alle storie raccontate dai protagonisti dell’associazione Una Voce per Padre Pio e al loro lavoro sul campo, nelle difficoltà e nelle sfide di tutti i giorni, ma pronta anche a intervenire quando necessario, senza far pesare i sempre stretti tempi televisivi del caso. “Zia” Mara è stata la perfetta padrona di casa e abile conduttrice d’orchestra nell’alternare sul palco la musica portata dai cantanti più amati e le testimonianze di medici, volontari e insegnanti impegnati con la Onlus.

La commozione di Mara Venier e Amii Stewart. Voto: 7

A cantare nella serata dedicata al dono e alla volontà di occuparsi del prossimo è intervenuta anche Amii Stewart. Tra i brani che ha portato al successo ci sono le cover di Light My Fire dei The Doors e Paradise Bird. Il legame della cantante statunitense con l’Italia è fortissimo anche perché vive nel nostro Paese negli Anni ’80. Voce iconica e inconfondibile e volto di successi senza tempo, Amii ha trasmesso tutta la sua emozione sul palco di Una Voce per Padre Pio, raccontando a Mara Venier, in confidenza come due amiche unite dalla stessa passione, un suo ricordo vividissimo. Arrivata a Pietralcina, la cantante ha fatto visita a una chiesa e, pensando a Padre Pio, ha sentito un fortissimo profumo di rose. Una sensazione che ha interpretato come un segno della presenza costante del santo. Anche Mara Venier ha raccontato di capire la sensazione: “Ho sentito anche io qualcosa di speciale camminando per le strade della città”.

Un coro per una sola causa. Senza voto

La musica e i racconti sono il mezzo, ma il fine ultimo della serata resta l’attenzione verso il prossimo. Come ogni anno, al programma è abbinata una fondamentale campagna di sensibilizzazione supportata da Rai per il Sociale a beneficio dei progetti promossi da Una Voce per Padre Pio Onlus. Questa realtà è da tempo attiva sia sul territorio italiano, per sostenere le famiglie e il tessuto sociale più debole, sia nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, dove si occupa di dare risposte concrete a chi si trova in condizioni di grave fragilità.