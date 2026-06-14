Ascolti tv del 13 giugno, Una voce per Padre Pio contro Ciao Darwin

Mentre il palinsesto televisivo si alleggerisce e cala il sipario sui principali programmi della stagione, la Rai fa spazio alle partite dei Mondiali 2026. Ma sabato 13 giugno la rete ammiraglia, complice il fuso orario, proponeva Una voce per Padre Pio, serata benefica di musica, fede e solidarietà condotta da Mara Venier, ambientata come ogni estate nella suggestiva piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina.
Su Canale5 invece andava in onda la replica di Ciao Darwin, programma cult di Mediaset condotto dal duo composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Su Rai2, per gli appassionati del genere, l’appuntamento era con il thriller Come ho catturato il serial killer, mentre su Rai3 era in programma Piedone lo sbirro, film della fortunata serie di successi di Bud Spencer.
Rete4 proponeva una puntata della soap opera spagnola La Promessa, Italia1 invece mandava in onda il film per famiglie Belle & Sebastien – Next Generation. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti del 13 giugno? Ecco tutti i dati.
Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 13 maggio