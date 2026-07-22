Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock La gelatiera compatta in offerta su Amazon

Se hai sempre desiderato preparare in casa un gelato artigianale cremoso, sano e personalizzato, ma hai sempre rinunciato per colpa dello spazio che manca in cucina o dei prezzi esorbitanti delle macchine professionali, oggi è il tuo giorno fortunato. La gelatiera autorefrigerante SEVERIN EZ 7407 è infatti la protagonista di un’offerta imperdibile con uno sconto crollato al 40%. Un’occasione d’oro per portarsi a casa un gioiellino tecnologico a un prezzo super accessibile.

Offerta Severin SEVERIN EZ 7407 Gelatiera 2in1 Compatta

Un gelato irresistibile, così come il suo prezzo scontatissimo

Dimentica le vecchie gelatiere economiche che ti costringono a liberare mezzo freezer per congelare il cestello un giorno prima. Questo modello è completamente autorefrigerante: grazie al suo compressore interno è subito pronta all’uso. Hai voglia di un gelato all’improvviso? Inserisci gli ingredienti, scegli dal display cosa vuoi tra gelato, yogurt o sorbetto e al resto ci pensa lei. In meno di un’ora hai un gelato perfetto.

La vera rivoluzione sta però nelle sue dimensioni. I designer hanno studiato una struttura slim intelligente che occupa poco più dello spazio di un foglio A4. Sta benissimo su qualsiasi piano di lavoro, anche nelle cucine più minuscole, senza creare disordine. Inoltre, la finitura in nero opaco (frosted black) le regala un look moderno ed elegante che non sfigura mai.

Non solo gelato: un vero jolly per la tua cucina

Ma perché limitarsi al classico cono? Questo elettrodomestico è stato pensato per essere usato tutto l’anno grazie all’innovativa funzione 2-in-1 Warm & Cold. Oltre a mantecare gelati cremosi e sorbetti freschissimi in pochi minuti, puoi utilizzarla per preparare un ottimo yogurt fatto in casa o un leggero frozen yogurt per merenda.

L’utilizzo è favolosamente intuitivo:

Il display LED con timer ti dà il pieno controllo sulla preparazione.

con timer ti dà il pieno controllo sulla preparazione. Se il gelato è pronto ma sei ancora a tavola, nessun problema: la macchina attiva in automatico il mantenimento del freddo per 60 minuti.

per 60 minuti. C’è una comoda finestrella sul coperchio per tuffare gocce di cioccolato, nocciole o granella di pistacchio direttamente mentre la pala sta girando.

Cosa dicono i clienti che l’hanno già scelta?

Chi l’ha già messa alla prova in cucina conferma che a questo prezzo è praticamente introvabile di meglio. Nelle recensioni gli acquirenti sottolineano la grande silenziosità del motore e la velocità nel raffreddare la miscela. C’è chi la usa ogni giorno per preparare granite al cioccolato o alle mandorle e chi condivide piccoli trucchi da maestro, come aggiungere un pizzico di farina di carrube per ottenere una consistenza ancora più vellutata e corposa come quella della gelateria sotto casa.



Offerta Severin SEVERIN EZ 7407 Gelatiera 2in1 Compatta

Trovare una macchina con compressore attivo, così compatta e capace di fare sia gelato che yogurt a questo prezzo è un evento raro. Se vuoi trasformare la tua cucina in un laboratorio artigianale e gustare dessert sani e freschi ogni volta che vuoi, il 40% di sconto è l’occasione perfetta per fare il salto di qualità.

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