Dottoressa in Biologia della nutrizione. Affianca alle attività di formazione e didattica, ricerca e consulenza, sviluppo di prodotti alimentari e ricette, quella di divulgatrice ed è diventata un’istituzione nel campo dell’educazione alimentare con il metodo didattico Bilanciamo®️.

DiLei Il gelato con la frutta

Lo sai qual è il pericolo numero uno che farà fallire ogni dieta nel periodo estivo?

IL GELATO.

“Pieno di zuccheri, di grassi, di calorie ed un cucchiaio dopo l’altro… ecco che non ti rendi conto di aver ingurgitato metà del tuo fabbisogno giornaliero in 10 minuti”.

Questo è quello che direbbe una persona che ha come obiettivo intimorire chi ha davanti invece di educare le persone a delle giuste dosi, rispettando ogni alimento e non insultando RE GELATO.

Come ripeto sempre, non esistono alimenti che fanno ingrassare per definizione. Tutto dipende dalle dosi e tenersi alla larga dalle tentazioni o prendere l’abitudine di sedersi sul divano con una vaschetta di gelato tutte le sere… non è proprio un modo equilibrato per godersi questa prelibatezza.

Nel quattordicesimo appuntamento di Mangia Senza Stress, il format pensato per imparare a rapportarci con il cibo nel modo migliore per il nostro benessere fisico e psicologico, approfondiremo insieme perchè il gelato non è il male del periodo estivo e come va inserito correttamente all’interno di un piano alimentare.

Come scegliere il gelato giusto per te?

Sui social e sul web in questi giorni, troviamo tantissime informazioni legate a come scegliere il gelato migliore: alla frutta o alle creme?

Meglio confezionato o quello artigianale?

La mia risposta è: scegli quello che ti piace di più.

Sicuramente quello confezionato ti permette di moderare le quantità, ma allo stesso tempo, la bontà di un gelato artigianale è difficile da equiparare.

Il gelato alla frutta è sicuramente più leggero perché meno ricco di grassi, mentre quello alle creme come cioccolato, pistacchio e stracciatella, può assumere valori importanti e un cono medio raggiungere il valore calorico di un pasto circa da 500 kcal!

Può capitare, infatti, di voler optare per un cono gelato al posto di un pranzo sotto l’ombrellone, non c’è problema!

Ricorda però che un gelato non può sostituire un pasto completo in quanto è sbilanciato a livello di nutrienti e facilmente digeribile, tenendoti meno sazio a lungo.

A mio avviso, meglio sfruttare questo alimento come spuntino all’interno delle vostre giornate alimentari.

Frutta e gelato, l’abbinamento vincente

E ora vi svelo un trucchetto!

Uno dei modi per rendere una piccola dose di gelato soddisfacente e saziante, è quello di abbinare la pallina di gelato del gusto che ti piace di più, ad una porzione di frutta.

La frutta grazie alla fibra, al contenuto di acqua e per il fatto che richiede della masticazione, rende la mia merenda con il gelato più appagante con un valore calorico moderato, intorno alle 150 kcal a porzione considerando una pallina di gelato e 100 g di frutta fresca.

Le mie cinque combinazioni preferite?

Gelato alla stracciatella + fragole fresche

Gelato al cioccolato + pesca/ melone

Gelato al limone + cocomero/ albicocche

Gelato alla fragola + banana

Gelato al pistacchio + ciliegie/ mirtilli

Che ne dici? Se po’ fa? Qual è il tuo abbinamento preferito?

Spero con questo articolo di aver contribuito a rendere la tua estate più gustosa per mangiare il tuo gelato senza stress e magari, perché no, anche con un ciuffetto di panna montata.