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Donna che guarda schermi a tavola mentre mangia

Usare smartphone, tablet o TV durante i pasti può alterare le emozioni oltre a influenzare la quantità di cibo consumata.

Un esperimento su 88 studenti ha mostrato che il tipo di video guardato modula l'umore: i contenuti positivi e negativi influenzano diversamente il legame tra snack e stati emotivi.

Pur suggerendo effetti sugli stati d'animo, lo studio è limitato da contesto e campione ristretto; ridurre le distrazioni resta consigliato per mangiare consapevolmente.

Smartphone, tablet e TV sono diventati una presenza fissa durante i pasti. Un nuovo studio suggerisce che usare gli schermi a tavola non influisce solo sulla quantità di cibo che consumiamo. A seconda del tipo di video che guardiamo, potrebbe cambiare anche il nostro umore. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori e quali sono le implicazioni nella vita quotidiana.

Guardare una serie, scorrere i social o seguire un video mentre si mangia è diventata un’abitudine diffusissima. Finora la ricerca si è concentrata soprattutto sull’effetto di queste distrazioni sul comportamento alimentare, dimostrando che gli schermi possono portare a mangiare di più perché riducono l’attenzione verso i segnali di fame e sazietà.

Lo studio

Un gruppo internazionale di ricercatori ha voluto fare un passo in più, chiedendosi se a fare la differenza possa essere anche il contenuto visualizzato. Per rispondere a questa domanda hanno condotto un esperimento su 88 studenti universitari cinesi.

I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi. Il primo ha consumato liberamente alcuni snack guardando video dai contenuti positivi, il secondo video dai contenuti negativi e il terzo video neutri. Prima e dopo l’esperimento tutti hanno compilato un questionario validato per definire il proprio stato emotivo.

L’obiettivo era capire se mangiare davanti a uno schermo possa influenzare anche le emozioni e se il tipo di contenuto visualizzato abbia un ruolo in questo senso.

Risultati ed evidenze

Nel complesso, i ricercatori hanno osservato che le emozioni negative tendevano sempre a diminuire dopo che i partecipanti avevano mangiato e guardato video, indipendentemente dal tipo di contenuto a cui erano stati esposti.

Quando, però, i partecipanti guardavano un video dal contenuto negativo, chi consumava una maggiore quantità di snack mostrava un miglioramento più marcato delle emozioni positive. Nelle donne è emerso un effetto ancora più evidente: i video positivi sembravano amplificare il legame tra il consumo di cibo e il miglioramento dell’umore, riducendo allo stesso tempo le emozioni negative.

Gli autori sottolineano però che questi risultati non significano necessariamente che mangiare davanti alla TV o allo smartphone faccia bene all’umore e invitano alla prudenza nell’interpretazione dei risultati. Infatti, lo studio è stato condotto in laboratorio, su un campione ridotto e molto specifico, e mostra un’associazione in un contesto sperimentale, non un rapporto di causa-effetto valido per tutti.

Va inoltre ricordato che da numerose ricerche pubblicate negli ultimi anni è emerso come mangiare davanti a uno schermo possa favorire un maggiore consumo di cibo. La distrazione, infatti, riduce l’attenzione ai segnali di fame e sazietà e può portare a mangiare più del necessario, soprattutto quando si è completamente assorbiti da ciò che si sta guardando.

Cosa significa per te

Il messaggio pratico che possiamo ricavare da questo studio è che non è solo la presenza dello schermo durante i pasti a fare la differenza, ma anche il tipo di contenuto che cattura la nostra attenzione e il modo in cui influenza le emozioni.

Se, dunque, ogni tanto pranzi guardando una serie TV o un video, non c’è motivo di preoccuparsi. Se però questo comportamento diventa la regola, potrebbe essere più difficile ascoltare i segnali del tuo corpo e mangiare in modo davvero consapevole. Ridurre le distrazioni, infatti, ti aiuta ad apprezzare meglio il gusto del cibo, a percepire quando sei sazia e a regolare più facilmente le quantità.

Se non vuoi rinunciare del tutto ai dispositivi elettronici, può essere utile preferire contenuti rilassanti ed evitare di iniziare il pasto mentre stai ancora controllando notifiche o scorrendo i social. Bastano pochi minuti di pausa e mangiare con calma per riportare l’attenzione sul cibo e vivere il momento del pasto con maggiore consapevolezza.

Fonti bibliografiche

Gao Z, Xiong H, Xiao Y, Barnhart WR, He J. The effect of screen use while eating on emotions: An experimental study on the moderating role of emotional valence of videos. Eating Behaviors. 2026. PubMed

DOI: 10.1016/j.eatbeh.2026.102111.

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