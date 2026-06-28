Rania di Giordania, la tenera dedica di compleanno al figlio Hussein

La Regina Rania celebra il compleanno del figlio Hussein con una dolce foto del Principe insieme alla piccola Iman e una dedica che ha emozionato tutti

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Rania di Giordania

Il Principe Hussein, figlio di Re Abdullah II e della Regina Rania, ha compiuto gli anni: era il 28 giugno del 1994 quando venne alla luce e, per celebrare questo importante giorno, mamma Rania ha pubblicato sul profilo ufficiale Instagram una dolcissima dedica.

Da tempo Hussein viene considerato uno dei volti più moderni della royal family hashemita: elegante, riservato ma molto seguito, il Principe ha saputo costruire negli anni un’immagine istituzionale solida, senza mai perdere quella naturalezza che piace tanto al pubblico. E da quando è diventato papà, il suo profilo sembra essersi arricchito di una nuova sfumatura più intima e dolce.

Ora, per i suoi 32 anni, la Regina Rania ha pensato bene di dimostrargli pubblicamente tutto l’amore e l’orgoglio che prova nei suoi confronti dedicandogli un pensiero semplice, ma bellissimo.

Hussein compie gli anni, mamma Rania gli fa un’emozionante dedica

Se c’è un’immagine che, più di tante dichiarazioni ufficiali, è riuscita ad entrare nel cuore degli appassionati della monarchia è senza dubbio quella del Principe ereditario Hussein di Giordania insieme alla sua bambina, la principessa Iman, primogenita avuta dalla moglie Rajwa. Uno scatto semplice, familiare, lontano dalla rigidità dei protocolli reali, che aveva immediatamente conquistato i royal watcher e riportato l’attenzione su una delle giovani famiglie reali più amate del momento.

La nascita della piccola Iman infatti, arrivata il 3 agosto 2024, aveva segnato un momento speciale per tutta la famiglia reale giordana. Non solo perché si tratta della prima figlia di Hussein e Rajwa, ma anche perché ha reso nonni per la prima volta re Abdullah e la regina Rania. E proprio Rania, amatissima anche fuori dalla Giordania per il suo stile impeccabile e la sua comunicazione sempre elegante, non ha mai nascosto la gioia per questo nuovo ruolo.

Forse per questo, per fare gli auguri di compleanno al suo Hussein, Rania ha scelto proprio lo scatto che ritrare il figlio con in braccio la piccolina, accompagnando il tutto con queste semplici frasi che però arrivano dritte al cuore: “Buon compleanno, Hussein! Che la tua famiglia possa donarti la stessa gioia che tu regali a noi ogni giorno”.

La fotografia ha fatto rapidamente il giro dei social, conquistando migliaia di utenti. In tantissimi hanno accolto con entusiasmo il tenero scatto che lo ritrae insieme alla piccola Iman, lasciando una pioggia di messaggi d’affetto, auguri e complimenti.

C’è chi ha sottolineato la dolcezza del pensiero di Rania e del legame con il figlio, chi ha definito la bambina “adorabile” e chi ha rivolto un pensiero speciale all’intera famiglia reale giordana. Ancora una volta, Rania ha dimostrato quanto la loro spontaneità riesca a emozionare il pubblico, trasformando un semplice momento di famiglia in un gesto capace di conquistare il cuore di milioni di persone.

Hussein di Giordania, di cosa si occupa oggi il Principe

Dietro l’immagine del giovane padre di famiglia e del Principe dal sorriso discreto si nasconde una figura profondamente impegnata nella crescita della Giordania. Il Principe ereditario Hussein, infatti, ha costruito negli anni un ruolo sempre più centrale nella vita istituzionale del Paese, concentrando gran parte del suo lavoro su istruzione, innovazione e opportunità per le nuove generazioni.

Tra i progetti a cui dedica maggiore attenzione c’è la Crown Prince Foundation, l’organizzazione che guida dal 2015 con l’obiettivo di offrire ai giovani giordani strumenti concreti per costruire il proprio futuro. Attraverso questa fondazione vengono promossi programmi dedicati alla formazione universitaria e tecnica, al sostegno dell’imprenditoria, allo sviluppo delle competenze digitali e persino ai settori più innovativi, come quello aerospaziale.

Accanto alle iniziative rivolte ai giovani, Hussein ricopre un ruolo istituzionale di primo piano. Affianca regolarmente il padre, re Abd Allah II, negli incontri con i leader internazionali, nelle missioni diplomatiche e negli appuntamenti ufficiali che scandiscono la vita della monarchia hashemita. In diverse occasioni ha assunto anche le funzioni di reggente durante le assenze del sovrano, confermando la fiducia riposta in lui e la crescente responsabilità che accompagna il suo percorso verso il trono.

L’attenzione del Principe, però, non si limita alla politica: una parte importante del suo lavoro riguarda infatti il sociale. Hussein sostiene numerosi progetti dedicati all’inclusione, alla salute e alla crescita personale delle nuove generazioni. Tra questi figurano programmi di assistenza ai bambini con problemi di udito, percorsi di formazione per futuri leader e iniziative pensate per favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica.