Yoga Radio Estate, ospiti e scaletta: Noemi torna in tv dopo l’incidente

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Noemi

Parte questa sera, martedì 4 agosto, in prima serata su Italia1, la nuova edizione di Yoga Radio Estate, il grande show musicale prodotto da Radio Bruno che porta sul piccolo schermo alcune delle esibizioni più attese dell’estate italiana. Per l’edizione 2026, il programma si rinnova affidando la conduzione a una coppia inedita: la cantante Noemi, al debutto alla guida di un grande evento musicale televisivo, affiancata da Enrico Papi, volto storico dell’intrattenimento Mediaset.

Yoga Radio Estate, le anticipazioni del 4 luglio

Torna Yoga Radio Estate, il tour di Radio Bruno che ogni anno porta grandi nomi in scaletta nel cuore delle maggiori città italiane. Il tour 2026 è ripartito da Riccione lo scorso 1° giugno, in piazzale Roma: alla conduzione della kermesse, la coppia inedita formata da Noemi – che torna in tv dopo l’incidente sul palco di qualche settimana fa – ed Enrico Papi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto.

Lo show conferma la formula che negli anni ha decretato il successo dell’evento: musica dal vivo, artisti protagonisti delle classifiche, atmosfera estiva e il racconto delle piazze dell’Emilia-Romagna che ospitano il tour di Radio Bruno.

Dopo il successo televisivo ottenuto nelle precedenti edizioni, Mediaset punta ancora una volta su un format capace di intercettare il pubblico giovane senza rinunciare agli appassionati della musica italiana.

I cantanti e la scaletta della prima serata

La prima puntata propone una scaletta ricca di nomi di primo piano della scena musicale italiana: sul palco si alterneranno i tanti artisti che hanno caratterizzato la stagione estiva con i loro nuovi singoli e i successi più conosciuti. Tra i cantanti annunciati ci sono Tommaso Paradiso, tra i cantautori più apprezzati del panorama pop italiano, e Francesca Michielin, una delle voci più versatili della musica italiana contemporanea.

Sul palco di Riccione arriveranno Le Vibrazioni, la storica band milanese guidata da Francesco Sarcina, Francesco Gabbani, e ancora Levante, Serena Brancale, tra le regine dell’estate italiana, e Leo Gassmann, cantautore romano, vincitore di Sanremo Giovani, figlio d’arte proprio come Tredici Pietro, tra i protagonisti della nuova scena urban italiana, unisce rap, pop e influenze elettroniche con uno stile personale.

Non mancherà Michele Bravi, apprezzato per la sua sensibilità interpretativa e per brani dal forte impatto emotivo, accanto a Shade e Aiello, senza dimenticare Kamrad. Reduci dal successo del Festival di Sanremo, ritroveremo le Bambole di Pezza, band tutta al femminile nata a Milano, che porta sul palco un sound punk rock energico affrontando temi di emancipazione, inclusione e libertà.

Ci sarà anche Gard, giovane cantautore emergente della scena pop italiana, e Angie, Delia, che insieme alle colleghe Levante e Serena Brancale sta dominando le classifiche con il tormentone Al mio Paese. E infine vedremo anche Eddie Brock, cantautore della nuova scena musicale italiana, anche lui reduce dal successo del Festival di Sanremo.

Sul palco si alterneranno esibizioni live pensate per offrire un mix di pop, cantautorato e sonorità più contemporanee, mantenendo il ritmo alto per tutta la durata dello spettacolo.

Dove e quando vedere Yoga Radio Italia

Il primo dei quattro appuntamenti con Yoga Radio Italia va in onda martedì 4 agosto in prima serata su Italia1, dalle 21.20 in poi. Per chi non riuscisse a seguire la diretta della serata, la puntata resta disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare tutte le esibizioni e i momenti più coinvolgenti dello show.