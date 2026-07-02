Ascolti tv dell’1 luglio, Filippo Bisciglia seduce gli spettatori con Temptation Island

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Filippo Bisciglia, Temptation Island

In questa torrida estate Temptation Island è l’unico programma che è riuscito a battere i Mondiali. Infatti, nonostante l’assenza dell’Italia, le partite sono seguitissime dai telespettatori, anche perché molto spesso manca una controprogrammazione forte.

Invece, Filippo Bisciglia al debutto su Canale 5 della nuova edizione di Temptation Island ha compiuto il miracolo dello share che spera di ripetere ogni puntata. La seconda puntata è andata alla grande, ma Senegal-Belgio ha fatto meglio.

Rai 2 ha dedicato la serata a Steve Martin con i due capitoli de Il padre della sposa. Su Rai 3 abbiamo ritrovato Chi l’ha visto? condotto ancora da Federica Sciarelli. Rete 4 ha proposto Zona Bianca, mentre su Italia 1 è andato in onda il film Next. Su La7 abbiamo visto Lezioni di Mafie.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi Mundial vuole primeggiare contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv dell’1 luglio: Temptation Island alla grande ma vincono i Mondiali

Su Rai 1 Mondiali 2026, Senegal-Belgio incolla al piccolo schermo 3.686.000 spettatori pari al 28.9% di share dalle 22 alle 00:49 (primo tempo a 4.181.000 e il 24.7%, secondo tempo a 3.685.000 e il 29.6%, supplementari a 3.130.000 e il 37.4%). Su Canale5 Temptation Island conquista 3.819.000 spettatori con uno share del 26.6% dalle 21:33 alle 00:26. Su Rai2 Il padre della sposa intrattiene 811000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Next incolla davanti al video 895.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.169.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 507.000 spettatori (3.9%). Su La7 Lezioni di Mafie in replica raggiunge 355.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 Paradiso amaro ottiene 252.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Ex raduna 222.000 spettatori con l’1.5%.

Access Prime Time, dati dell’1 luglio

Su Rai1 Affari tuoi. Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 luglio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv dell’1 luglio