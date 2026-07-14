Ascolti tv del 13 luglio, Temptation Island seduce gli spettatori e fa il boom

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

La settimana televisiva si è aperta all’insegna dell’amore. Infatti, è stato il tema centrale dei programmi delle principali reti televisive lunedì 13 luglio.

Su Rai 1, in pausa dai Mondiali, è andata in onda La Partita del Cuore, condotta da Eleonora Daniele, i cui ricavati andranno alla popolazione terremotata del Venezuela. Mentre su Canale 5 Filippo Bisciglia ha gestito i falò di Temptation Island, il reality più chiacchierato del momento.

Su Rai 2 abbiamo visto l’ultima puntata di Boss in incognito con Elettra Lamborghini, su Rai 3 Filorosso. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Cash out – I maghi del furto e Rete 4 Potere assoluto. Su La7 abbiamo ritrovato In onda.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi continua a contendersi il podio degli ascolti con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 13 luglio: Temptation Island vola al 30,3%

Su Rai 1 La Partita del Cuore incolla al piccolo schermo 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Temptation Island conquista 3.752.000 spettatori con uno share del 30.3%.

Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene 583.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del furto piace a 968.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Filorosso segna 551.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Potere assoluto totalizza 603.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 690.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 368.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 323.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 13 luglio: Gerry Scotti inarrivabile

Su Rai1 Affari tuoi Mundial totalizza 3.439.000 spettatori (20.9%) dalle 20:42 alle 21:32. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:39 alle 20:48 (3.465.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.171.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:50 alle 21:28. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 483.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 888.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.134.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 740.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 574.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.205.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 342.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 410.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 1.992.000 spettatori pari al 20.6%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.986.000 spettatori pari al 24.1%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.391.000 spettatori (16.3%), mentre The Wall convince 1.989.000 spettatori (17.9%).

Su Rai2 Italia Chiama America conquista 295.000 spettatori con il 3%, mentre Blue Bloods è seguito da 400.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 331.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 631.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.941.000 spettatori (15.4%). A seguire Blob segna 793.000 spettatori (5.5%) e Via dei Matti n° 0 in replica 711.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 La Promessa intrattiene 774.000 spettatori (5.6%).

Su La7 Grantchester raduna 77.000 spettatori pari allo 0.9% nel primo episodio e 102.000 spettatori pari allo 0.9% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 294.000 spettatori (2.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (256.000 – 3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 362.000 spettatori con il 2.7%.