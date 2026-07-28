Ascolti tv del 27 luglio, Temptation Island alla resa dei conti col Giovane Montalbano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Filippo Bisciglia

Lunedì 27 luglio il palinsesto televisivo ha riproposto la sfida tra Filippo Bisciglia, che su Canale 5 ha condotto Temptation Island, e Michele Riondino che è tornato su Rai 1 con le repliche de Il giovane Montalbano.

Una competizione interessante che è stata vinta in precedenza da Bisciglia il quale senz’atro non ha intenzione di cedere il vertice dello share, anche perché siamo giunti alle battute finali di Temptation.

Su Rai 2 è andata in onda la serie Ritorno in Paradiso 2 e su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca e su Italia 1 è stato trasmesso il film I predoni. Su La7 abbiamo visto il documentario Lenin – Cronaca di un mistero.

Nell’access prime time Marco Liorni con L’eredità Summer su Rai 1 cerca il suo spazio, ma Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 non glielo dà.

Prima serata, ascolti tv del 27 luglio: Temptation fenomenale al 34%

Su Rai 1 Il giovane Montalbano incolla al piccolo schermo 2.020.000 spettatori pari al 14.3% di share dalle 21:49 alle 23:49. Su Canale5 Temptation Island conquista 4.390.000 spettatori con uno share del 34% dalle 21:39 alle 00:30.

Su Rai2 Ritorno in Paradiso intrattiene 550.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 I predoni piace a 776.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Filorosso segna 417.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza 580.000 spettatori (4.9%). Su La7 Lenin – Cronaca di un Mistero raggiunge 492.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 The Karate Kid – Per vincere domani ottiene 298.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 324.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 27 luglio: delusione Liorni

Su Rai1 L’Eredità Summer totalizza 2.599.000 spettatori (15.8%) dalle 20:43 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:40 alle 20:48 (3.593.000 – 23.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.649.000 spettatori pari al 28.2% dalle 20:50 alle 21:30.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 576.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 924.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.128.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 828.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 701.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.168.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 440.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 450.000 spettatori con il 2.7%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 luglio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.147.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.064.000 spettatori pari al 25.1%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti intrattiene 1.365.000 spettatori (15.8%), mentre The Wall convince 1.840.000 spettatori (17%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (351.000 – 4.1%), Blue Bloods è seguito da 371.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 524.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 412.000 spettatori (4.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 399.000 spettatori (3%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.850.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 739.000 spettatori (5.4%) e Via dei Matti n° 0 in replica 611.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti è la scelta di 805.000 spettatori (6.8%), mentre La Promessa intrattiene 787.000 spettatori (5.7%). Su La7 Grantchester raduna 88.000 spettatori pari all’1% nel primo episodio e 112.000 spettatori pari all’1% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 344.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (230.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 288.000 spettatori con il 2.2%.