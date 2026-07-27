Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Il 27 luglio 2026 Gerry Scotti torna al timone de La Ruota della Fortuna. Una nuova puntata all’insegna del divertimento, con la co-conduzione di Samira Lui. Il ritmo serrato del gioco e l’intesa fra Samira e Gerry anche in questo appuntamento hanno reso il game show frizzante e imperdibile.

La Ruota della Fortuna, Samira in giallo sorprende Gerry

Anche questa puntata de La Ruota della Fortuna si è aperta a suon di musica. Sulle note delle canzoni di Zucchero, i Fortuna Five, hanno accolto Gerry Scotti. Il conduttore, con la consueta energia, ha salutato il pubblico, portandolo subito nel vivo della puntata, complice anche la messa in onda di una nuova puntata di Temptation Island e, dunque, la necessità di non allungare i tempi.

Poco dopo è stata la volta di Samira Lui. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello ha fatto il suo ingresso in studio con il consueto balletto. Come sempre, all’inizio della settimana, ha presentato un nuovo stacchetto.

“Sono curioso di scoprirlo”, ha detto Gerry prima di ammirare Samira, impegnata a scendere le scale sulle note di Buon vento, la nuova canzone di Alfa e Jovanotti. Per l’occasione la showgirl ha scelto un abito giallo favoloso e perfetto per raccontare questa calda estate.

Il balletto di Samira è stato anche il momento per dare vita ad un siparietto con la Lui. Tutto è partito dalla parola “pachiderma” contenuta nella canzone.

“Buon vento a chi oggi partirà – recita il brano -. E sa per certo che il maltempo passerà. Marinai di terra ferma in pericolo costante. Sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove, si muove”.

“Mi hai dato del pachiderma?”, ha scherzato il conduttore, facendo ridere Samira Lui. E quando il gioco è iniziato, partendo proprio dal mondo animale, Gerry ha aggiunto. “Prima pachiderma, poi elefante. Perché ridi? Ti sento ridere!”, ha detto rivolto a Samira che è scoppiata a ridere.

Alessia fa commuovere Samira Lui

E la partita? La campionessa Valentina si è trovata a difendere il titolo in una gara tutta al femminile con le sfidanti Anna e Alessia. Quest’ultima è stata senza dubbio la più fortunata della puntata. La concorrente ha infatti accumulato un ricco montepremi grazie alla sua bravura, ma anche grazie al doppio errore di Valentina.

“Gioca bene, per nulla intimorita la nostra esordiente”, ha esclamato Gerry, colpito dal suo talento. Alla fine Alessia è approdata a La Ruota delle Meraviglie con un montepremi da 24.800 euro.

Arrivata al gioco finale la concorrente è riuscita ad accendere ben due buste, la numero 1 e la numero 3. In quella rimasta rossa erano presenti 10mila euro, mentre nella terza solamente mille euro. Al termine del game show la nuova campionessa è riuscita a portare a casa altri 100mila euro, portando a casa la bellezza di 124.800 euro. La puntata si è chiusa con il saluto del conduttore, ma soprattutto con le lacrime di Alessia, abbracciata al suo papà Rocco.