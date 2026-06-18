Scopri come prevenire e trattare le macchie scure che possono comparire sul viso durante l'estate, utilizzando prodotti innovativi e amici della pelle.

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Melasma e prodotti dermatologici

Chiamato melasma del labbro superiore o “effetto baffetto”, non si tratta di un’irritazione o di un’abbronzatura irregolare, ma di una forma di iperpigmentazione che si può venire a formare su qualsiasi parte del viso. Questa condizione dermatologica è caratterizzata dalla formazione di macchie brunastre o grigio-marroni su alcune zone del viso, come fronte, zigomi, naso e labbro superiore.

Colpisce prevalentemente il sesso femminile ma può interessare anche gli uomini. L’esposizione estiva ai raggi UV rappresenta uno dei principali fattori scatenanti e per questo durante la stagione calda sembrano comparire più macchie o si hanno dei peggioramenti di quelle preesistenti.

Anche fattori ormonali, predisposizioni genetiche, gravidanza e utilizzo di contraccettivi possono favorire la comparsa del melasma, così come l’utilizzo di sostanze fotosensibilizzanti. A tal fine, la strategia per ridurre il melasma non si limita alla scelta del miglior prodotto schiarente per la cute, ma richiede una vera e propria strategia che includa anche la prevenzione, l’utilizzo di protezioni solari per il viso e tutta una serie di buone abitudini.

Prodotti per combattere il melasma: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

La scelta del prodotto più adatto per trattare le macchie generate dal melasma dipende dall’intensità delle macchie e quindi da quanta melanina si è accumulata nei tessuti superficiali, ma anche dalla sensibilità che la pelle ha nei confronti dei diversi prodotti dermocosmetici e dalla presenza di altri inestetismi, come rughe, acne e discromie.

Tra gli ingredienti maggiormente presenti nelle formulazioni cosmetiche per il melasma troviamo:

Niacinamide

Conosciuta anche come vitamina B3, questa molecola aiuta a ridurre il trasferimento della melanina verso gli strati superficiali della cute, riducendo il fenomeno del melasma. Si tratta di una sostanza che viene ben tollerata anche dalle pelli più sensibili e può essere utilizzata durante tutto l’anno.

Acido tranexamico

Nell’ultimo periodo ha attirato sempre più attenzione l’impiego dell’acido tranexamico, che ha la capacità di contrastare i meccanismi che favoriscono la formazione del melasma cutaneo.

Thiamidol

Si tratta di un ingrediente brevettato, che è inserito all’interno di alcune formulazioni dermatologiche per agire in modo diretto sull’enzima tirosinasi, implicato nella produzione eccessiva di melanina tipica del melasma.

Acido glicolico

Fa parte della categoria degli alfa-idrossiacidi, molecole in grado di promuovere il turnover cellulare e aiutare così a rinnovare gli strati più superficiali della cute, rendendo meno evidenti le macchie più scure presenti sul viso.

Vitamina C

La vitamina C (o acido ascorbico) è un potente antiossidante, che oltre a difendere cellule e tessuti dai danni provocati dai radicali liberi dell’ossigeno, contribuisce anche a uniformare l’incarnato.

Protezione solare con SPF50+

Questa è probabilmente una delle strategie più importanti per prevenire l’effetto baffetto o le macchie da melasma. Infatti, nessun prodotto schiarente o esfoliante può agire correttamente se la pelle continua a essere esposta ai raggi UV senza una protezione adeguata.

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Garnier Vitamina C Concentrato Anti-Macchie

Questo siero è pensato per chi desidera un trattamento quotidiano leggero ma efficace sul viso. La formulazione combina vitamina C, niacinamide e acido salicilico, tutti ingredienti che lavorano insieme per illuminare l’incarnato e ridurre progressivamente le discromie.

Risulta particolarmente indicato nelle fasi iniziali del melasma o per chi presenta macchie poco marcate. La texture leggera e assorbibile lo rende ideale per l’estate e per le pelli miste o grasse.

Rispetto a formulazioni più aggressive rappresenta una scelta interessante per chi cerca un prodotto da utilizzare quotidianamente senza irritare la cute del viso.

Garnier Vitamina C Concentrato Anti-Macchie Siero illuminante con Vitamina C e Niacinamide

Rilastil D-Clar Depigmentante Trattamento Intensivo

Rilastil propone una formulazione studiata specificamente per contrastare macchie cutanee e incarnato poco uniforme. Contiene una serie di attivi depigmentanti e ingredienti esfolianti che favoriscono il rinnovamento cellulare. È particolarmente utile quando il melasma è presente da tempo e si desidera un’azione più intensa rispetto ai comuni sieri illuminanti.

L’Oréal Paris Bright Reveal Siero Anti-Macchie

Questo siero abbina niacinamide e acido amminosolfonico, due ingredienti che aiutano a rendere più uniforme il colorito della pelle. La presenza di attivi schiarenti associati a una buona tollerabilità lo rende una soluzione ideale per chi si avvicina per la prima volta ai trattamenti contro il melasma.

Rispetto a formulazioni professionali più concentrate può essere utilizzato con maggiore facilità anche da chi ha una pelle sensibile o poco abituata agli attivi con azione esfoliante.

Medi-Peel Melanon X Cream

Molto apprezzata nella cosmetica coreana, questa crema utilizza una combinazione di ingredienti schiarenti e uniformanti pensati per contrastare macchie solari, lentiggini e iperpigmentazioni.

La texture più ricca la rende particolarmente indicata nelle routine serali o per le pelli normali e secche. Può essere preferita ai sieri leggeri quando si desidera un prodotto più nutriente che abbini azione depigmentante e supporto alla barriera cutanea.

Offerta Medi-Peel Melanon X Cream Crema schiarente per macchie e discromie

Eucerin Anti-Pigment Crema Notte

Uno dei trattamenti più conosciuti per le macchie cutanee grazie alla presenza di Thiamidol, un ingrediente ideato specificamente per contrastare l’eccessiva produzione di melanina.

La formulazione notturna sfrutta le ore di riposo per favorire il rinnovamento della pelle e migliorare progressivamente l’aspetto delle discromie.

Come e quando applicare questi prodotti

Per ottenere dei risultati visibili e concreti nella lotta al melasma è fondamentale utilizzare i prodotti che si acquistano con una certa costanza e ovviamente rispettando le indicazioni presenti sulla confezione o fornite dal proprio dermatologo. Nella maggior parte dei casi, i primi miglioramenti sono percepiti dopo circa 8-12 settimane di trattamento continuativo.

L’ordine in cui eseguire la routine per il melasma prevede l’applicazione di un siero schiarente al mattino, seguito da una protezione solare ad ampio spettro. Questo passaggio è fondamentale, perché sono proprio i raggi UV e la luce visibile a riattivare rapidamente la produzione di melanina da parte della cute.

La sera, quando si torna a casa, si possono applicare creme depigmentanti più ricche e corpose oppure trattamenti che contengono principi attivi esfolianti e uniformanti per l’incarnato.

Inoltre, durante la stagione estiva è importante evitare cerette aggressive nella zona dei baffetti, profumi o altre essenze fotosensibilizzanti e esposizioni solari non protette nelle ore centrali della giornata.

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