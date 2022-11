Alessia Marcuzzi, 50 anni di bellezza e ironia

Compie 50 anni Alessia Marcuzzi e a vederla non si direbbe. Per lei il tempo sembra essersi fermato, e non solo perché la sua bellezza non è stata intaccata dagli anni, ma perché è da così tanto tempo che il suo volto ci accompagna sul piccolo schermo che, come una persona di famiglia, la sua vita sembra cristalizzata ai vent’anni, agli esordi. Eppure, se si corre indietro con la memoria, di televisione ne ha fatta tantissima. È cambiata? Sì ma non troppo: è sempre affascinante e la sua ironia, che tanto l’ha fatta apprezzare al pubblicio, è rimasta intatta.