Si applica in un istante e agisce contro le macchie scure fin dal primo utilizzo, il siero viso anti macchie è il vostro elisir per una pelle uniforme e sana

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Addio macchie scure con il siero viso alla curcuma in sconto

La troppa esposizione al sole nel breve o nel lungo periodo è una delle cause alla base della formazione delle classiche macchie scure che spesso si formano sulla nostra cute, soprattutto su quella del viso o del décolleté. Ed ecco che se non ci si è protette bene prima, è importante cercare di agire dopo, per minimizzare queste discromie della pelle e riportarla al suo colore uniforme e naturale. Per esempio provando il siero viso anti macchie scure di Himalaya, Dark Spot Clearing, un prodotto specificatamente formulato per la cura della pelle e per agire contro le discromie della cute, a prescindere dalla causa che le ha generare, sia per il sole, l’invecchiamento fisiologico della pelle o altri fattori esterni.

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Il siero viso anti macchie scure di Himalaya è il vostro nuovo best beauty da provare ora

Un siero viso anti macchie scure che agisce in modo mirato su queste piccole discromie, e che ne minimizza la pigmentazione, agendo sulle imperfezioni cutanee e illuminando l’incarnato in modo uniforme.

Un siero che agisce in modo profondo ed efficace grazie al suo ingrediente di punta, la curcuma, che insieme alla liquirizia e alla niacinamide, in un complesso chiamato Phyto Vitamin Complex, massimizzano l’effetto schiarente sulla pelle, andando ad agire direttamente sulle variazioni di colore della stessa, oltre a idratarla durante l’uso grazie alla presenza di acido ialuronico nella sua composizione.

Come agisce: ingredienti e proprietà

Una formulazione leggera, tollerabile da ogni tipologia di pelle e che agisce su ogni tipo di macchia, da quelle solari a quelle dell’età e fino a quelle post acneiche.

La curcuma, infatti, è nota per le sue proprietà benefiche per la pelle, agendo in particolare su tre livelli:

con un’ azione antinfiammatoria , aiutando a lenire i rossori, le dermatiti e i sintomi più lievi dell’acne;

, aiutando a lenire i rossori, le dermatiti e i sintomi più lievi dell’acne; con un effetto antiossidante , andando a contrastare i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento precoce della cute;

, andando a contrastare i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento precoce della cute; agendo con un boost di luminosità per la pelle, riducendo l’iperpigmentazione e donando un colorito più uniforme e vitale al viso.

I benefici del siero viso anti macchia

Un siero viso anti macchie che quindi si presta alla perfezione come trattamento d’urto per la pelle post vacanze, ma anche come antiage verso le macchie causate dall’invecchiamento fisiologico della cute e che è un vero elisir di benessere e bellezza per la pelle poiché:

riduce visibilmente le macchie scure in 1 settimana;

accentua la luminosità dell’incarnato;

dona alla pelle un aspetto senza imperfezioni;

riduce la predisposizione alle macchie;

regala una pelle dall’aspetto sano, enfatizzandone il naturale splendore.

Insomma, un alleato da avere a portata di mano tra i prodotti beauty must della propria estate.

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Come si utilizza il siero viso di Himalaya

Un siero viso che si utilizza in modo molto semplice, ne bastano solo poche gocce, 3 o 5, per avere tutti i benefici sopra citati, applicandolo con un leggero massaggio sul viso fino a completo assorbimento e utilizzandolo quotidianamente durante la skincare serale, prima di coricarsi e dopo aver eseguito la classica pulizia del viso. Ed ecco che la vostra pelle tornerà uniforme e luminosa come non mai già dalle primissime applicazioni.

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