L’ex duchessa ha appena spento 45 candeline e sfoggia una pelle luminosa e tonica, merito della crema in gel coreana da provare

GettyImages Tra i segreti di bellezza di Meghan Markle c'è una crema virale e low cost

Meghan Markle ha appena compiuto 45 anni e da quando l’abbiamo conosciuta quello che ci ha colpito di lei sono il suo caldo sorriso e la sua pelle luminosa. Anche se sono passati dieci anni da quando la maggior parte di noi l’ha vista per la prima volta al fianco del principe Harry (nonostante avesse ricoperto alcuni ruoli da attrice) per lei il tempo sembra non essere mai passato. Non si tratta solo di genetica e della scelta di vivere nella tranquillità di Montecito lontano dai riflettori: ad assicurarle un aspetto luminoso è un’attenta beauty routine con prodotti low cost come la crema al collagene di Medicube.

Offerta Medicube Jelly Cream La crema al collagene preferita da Meghan Markle

La passione di Meghan Markle per la K-Beauty

L’ex duchessa, da quando si è allontanata dal rigido protocollo reale ha voluto portare i fan nella sua vita privata e nella sua beauty routine diventando il punto di riferimento delle appassionate di skincare e make-up. Spesso condivide sui social i suoi prodotti preferiti e recentemente ha perfino creato un account su ShopMy in cui ha inserito l’elenco dei cosmetici di cui non può assolutamente fare a meno. Sebbene il suo account non esista più, siamo riuscite a sbirciare tra i suoi prodotti preferiti e abbiamo scoperto che l’ex duchessa è una fan della K-Beuty (come la maggior parte di noi). Meghan Markle adora in particolare Jelly Cream al collagene di Medicube che non solo è economica, ma è anche in offerta. Uno dei brand più famosi della skincare coreana tra i suoi prodotti ha anche la crema viso idratante che dona all’incarnato quell’aspetto luminoso che tanto amiamo e invidiamo alla moglie di Harry.

Offerta Medicube Jelly Cream La crema al collagene preferita da Meghan Markle

La crema al collagene low cost

Meghan Markle non è l’unica fan: il marchio diventato in pochissimo tempo virale è usato da altre celebs come Kylie Jenner a Hailey Bieber, più quasi 15mila fan online tra cui noi.

La consistenza gelatinosa, quasi trasparente della crema nasconde una formula con gli ingredienti principali per assicurare un viso più tonico ed elastico. La Jelly Cream di Medicube, contiene collagene la cui produzione, come sa bene anche la neo quarantacinquenne Meghan Markle, diminuisce con l’aumentare dell’età. La versione idrolizzata alla base della crema in gel Medicube oltre ad avere un effetto antiage, dona alla cute un risultato glow perché penetra in profondità e restituisce una pelle molto più compatta ed elastica.

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All’acido ialuronico va aggiunto un altro ingrediente fondamentale della skincare coreana, il niacinamide, conosciuto anche come vitamina B3. Se utilizzato quotidianamente riduce i segni del tempo e la visibilità dei pori.

A questi si affianca lo squalano, un ingrediente di origine vegetale che agisce contro la perdita di umidità della pelle.

Come usare la crema in gel Medicube

La pelle luminosa e compatta di Meghan Merkle è merito sì della Medicube Collagen Jelly Cream, ma per potenziare i suoi effetti dobbiamo utilizzarla al meglio. Il prodotto low cost è economico in molti sensi, non solo per il prezzo, ma anche perché ne basta davvero poco per ottenere i risultati sperati. Nonostante sia una formula in gel, la crema è molto ricca e per questo devi applicarne pochissima per evitare di ottenere un effetto untuoso. La texture in gel va a creare un leggero film sulla pelle, che trattiene l’acqua presente naturalmente nella cute, così la vedremo subito più nutrita ed elastica come quella di Meghan Markle.

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