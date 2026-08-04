Effetto nostalgia a mille con l'accessorio per capelli cult dei favolosi anni Novanta. E ancora una volta è colpa (o merito) di Hailey

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Hailey Bieber e il cerchietto anni'90

L’estate 2026 profuma irrimediabilmente di passato. Non si tratta soltanto della riscoperta delle compatte digitali o delle cuffiette con il filo: anche le tendenze beauty stanno percorrendo la via dei ricordi. Dopo il boom del cerchietto tartarugato in perfetto stile Carolyn Bessette, il testimone passa ufficialmente alla versione a zig zag, vero e proprio cult a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000.

A consacrarlo come must-have di stagione è (ancora una volta) Hailey Bieber, apparsa sul suo profilo Instagram con l’iconico accessorio. Questa volta, complice la sua partecipazione come protagonista alla campagna Miu Miu Autunno/Inverno 2026/27, Hailey ha riportato al centro della scena un accessorio che è anche estremamente democratico: basta fare un giro su Amazon per trovarlo a pochissimi euro e farlo recapitare a casa giusto in tempo prima di chiudere la valigia per le vacanze.

Kitchs Cerchietto per capelli a zig zag

Il trucco anti- bad-hair-day: perché funziona davvero

Ci sono giornate in cui nemmeno lo shampoo secco può fare miracoli e la solita tabella di marcia del wash day salta per qualche imprevisto. È esattamente in questi momenti che il cerchietto a zig zag si rivela una vera e propria salvezza.

Il motivo è puramente strategico: mentre gli accessori tradizionali tendono a schiacciare le radici — finendo per evidenziare l’effetto lucido —, i dentini a pettine separano le ciocche in piccole sezioni alternate, regalandoti al tempo stesso un piacevole tocco di volume naturale.

Inoltre, oltre a mimetizzare le giornate no, è uno degli strumenti di styling più veloci e intuitivi in circolazione. A seconda del modello scelto, applicarlo è questione di pochi secondi:

La versione rigida ad arco: si infila in un secondo, pettinando i capelli all’indietro con un unico, semplice movimento.

Brushow Zig Zag Headband - 3 Pack

La versione circolare a fascia: si fa passare prima dal collo e poi si fa scivolare verso l’alto, chiudendola sulla nuca per raccogliere e sistemare tutta la chioma all’ispirazione.

Exatta Cerchietti zig zag morbidi e rigidi

Un salvavita per un look Messy Chic

Nel bel mezzo di una mania retrò che sta contagiando ogni settore, questo pettinino elastico e morbido si conferma il miglior alleato contro le bad hair days. È il dettaglio definitivo per chi ama l’estetica messy girl: quell’attitudine solo apparentemente incasinata e disordinata, ma in realtà sempre impeccabile e studiata nei minimi dettagli.

Per sfruttare al massimo il suo potenziale stilistico (e salvavita), ecco i trucchi per posizionarlo a seconda della tua chioma:

Su capelli lunghi: funziona benissimo sia a chioma sciolta creando un piacevole contrasto tra le radici pettinate e la lunghezza mossa , sia abbinato a un messy bun (uno chignon alto e morbido) o a una coda di cavallo. Il tocco finale? Lascia sfilare due ciuffetti sottili ai lati del viso per un perfetto styling anni ’90.

, sia abbinato a un (uno chignon alto e morbido) o a una coda di cavallo. Il tocco finale? Lascia sfilare due ciuffetti sottili ai lati del viso per un perfetto styling anni ’90. Su capelli corti (Bob, Lob o Pixie): è l’alleato definitivo per dare movimento ai tagli corti senza appiattirli . Posizionalo qualche centimetro più indietro rispetto all’attaccatura per creare un leggero effetto volume sulla sommità del capo ed esaltare la piega naturale delle punte.

(Bob, Lob o Pixie): è l’alleato definitivo per . Posizionalo qualche centimetro più indietro rispetto all’attaccatura per creare un leggero effetto volume sulla sommità del capo ed esaltare la piega naturale delle punte. Se hai la frangia o il ciuffo: hai ben due opzioni a disposizione. Puoi usarlo per tirare indietro tutto nei giorni di caldo torrido (o quando la frangia richiede un lavaggio express). Oppure, puoi adagiarlo subito dietro la frangia, lasciandola cadere sulla fronte e raccogliendo solo il resto della chioma: un contrasto di texture davvero chic e originale.

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