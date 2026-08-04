L’estate 2026 profuma irrimediabilmente di passato. Non si tratta soltanto della riscoperta delle compatte digitali o delle cuffiette con il filo: anche le tendenze beauty stanno percorrendo la via dei ricordi. Dopo il boom del cerchietto tartarugato in perfetto stile Carolyn Bessette, il testimone passa ufficialmente alla versione a zig zag, vero e proprio cult a cavallo tra gli anni ’90 e i primi 2000.
A consacrarlo come must-have di stagione è (ancora una volta) Hailey Bieber, apparsa sul suo profilo Instagram con l’iconico accessorio. Questa volta, complice la sua partecipazione come protagonista alla campagna Miu Miu Autunno/Inverno 2026/27, Hailey ha riportato al centro della scena un accessorio che è anche estremamente democratico: basta fare un giro su Amazon per trovarlo a pochissimi euro e farlo recapitare a casa giusto in tempo prima di chiudere la valigia per le vacanze.
Indice
Il trucco anti- bad-hair-day: perché funziona davvero
Ci sono giornate in cui nemmeno lo shampoo secco può fare miracoli e la solita tabella di marcia del wash day salta per qualche imprevisto. È esattamente in questi momenti che il cerchietto a zig zag si rivela una vera e propria salvezza.
Il motivo è puramente strategico: mentre gli accessori tradizionali tendono a schiacciare le radici — finendo per evidenziare l’effetto lucido —, i dentini a pettine separano le ciocche in piccole sezioni alternate, regalandoti al tempo stesso un piacevole tocco di volume naturale.
Inoltre, oltre a mimetizzare le giornate no, è uno degli strumenti di styling più veloci e intuitivi in circolazione. A seconda del modello scelto, applicarlo è questione di pochi secondi:
- La versione rigida ad arco: si infila in un secondo, pettinando i capelli all’indietro con un unico, semplice movimento.
- La versione circolare a fascia: si fa passare prima dal collo e poi si fa scivolare verso l’alto, chiudendola sulla nuca per raccogliere e sistemare tutta la chioma all’ispirazione.
Un salvavita per un look Messy Chic
Nel bel mezzo di una mania retrò che sta contagiando ogni settore, questo pettinino elastico e morbido si conferma il miglior alleato contro le bad hair days. È il dettaglio definitivo per chi ama l’estetica messy girl: quell’attitudine solo apparentemente incasinata e disordinata, ma in realtà sempre impeccabile e studiata nei minimi dettagli.
Per sfruttare al massimo il suo potenziale stilistico (e salvavita), ecco i trucchi per posizionarlo a seconda della tua chioma:
- Su capelli lunghi: funziona benissimo sia a chioma sciolta creando un piacevole contrasto tra le radici pettinate e la lunghezza mossa, sia abbinato a un messy bun (uno chignon alto e morbido) o a una coda di cavallo. Il tocco finale? Lascia sfilare due ciuffetti sottili ai lati del viso per un perfetto styling anni ’90.
- Su capelli corti (Bob, Lob o Pixie): è l’alleato definitivo per dare movimento ai tagli corti senza appiattirli. Posizionalo qualche centimetro più indietro rispetto all’attaccatura per creare un leggero effetto volume sulla sommità del capo ed esaltare la piega naturale delle punte.
- Se hai la frangia o il ciuffo: hai ben due opzioni a disposizione. Puoi usarlo per tirare indietro tutto nei giorni di caldo torrido (o quando la frangia richiede un lavaggio express). Oppure, puoi adagiarlo subito dietro la frangia, lasciandola cadere sulla fronte e raccogliendo solo il resto della chioma: un contrasto di texture davvero chic e originale.
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