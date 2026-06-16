Sarah Pidgeon, la Carolyn Bessette di Love Story veste l’azzurro più chic dell’estate

Getty Images John F. Kennedy jr e Carolyn Bessette, la love story finita tragicamente

Da quando Sarah Pidgeon è stata scelta per interpretare Carolyn Bessette-Kennedy nell’attesissima serie Love Story, l’attrice americana è finita sotto la lente non solo per il suo talento, ma anche per il suo guardaroba. E se negli ultimi mesi qualcuno aveva iniziato a etichettarla come una fan irriducibile del nero, il suo ultimo look arriva a smentire la teoria con la grazia di una brezza estiva.

In occasione della cena di lancio dell’ultimo numero di CULTURED Hamptons, di cui è protagonista di copertina, Sarah si è presentata al Cove di New York con un abito azzurro polvere che sembra racchiudere tutto ciò che desideriamo da un outfit estivo: leggerezza, personalità e quel fascino sofisticato che non ha bisogno di gridare per farsi notare.

Sarah Pidgeon conquista New York con l’abito azzurro più elegante dell’estate

A colpire immediatamente è il colore. Un delicatissimo azzurro cielo, quasi impalpabile, che illumina l’incarnato dell’attrice e crea un contrasto morbido con i suoi lunghi capelli biondi portati sciolti in onde naturali. Una tonalità romantica ma mai zuccherosa, perfetta per una serata estiva a Manhattan.

L’abito Loewe, però, va osservato con attenzione. Da lontano appare essenziale, quasi minimalista. Avvicinandosi emergono invece una quantità sorprendente di dettagli. L’intera superficie è costruita attraverso sottili strisce sfrangiate intrecciate tra loro, creando una texture tridimensionale che ricorda la rafia lavorata a mano o la trama di un prezioso intreccio artigianale.

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Il risultato è un vestito che gioca continuamente con la luce e con il movimento. La silhouette è lineare e aderente, con una costruzione strapless che lascia completamente scoperte spalle e décolleté. Sul busto una cascata di frange aggiunge dinamismo e volume, mentre l’orlo riprende lo stesso motivo decorativo creando una piacevole continuità visiva.

È uno di quegli abiti che riescono a essere elaborati senza apparire eccessivi. Il lavoro sartoriale è evidente, ma non diventa mai protagonista assoluto. Tutto appare bilanciato, armonioso, quasi spontaneo.

Anche la scelta degli accessori dimostra una notevole maturità stilistica. Sarah Pidgeon ha evitato qualsiasi elemento capace di rubare la scena al vestito, affidandosi a un paio di mule bianche Jimmy Choo Brigitte dal design essenziale. La punta affusolata e la linea pulita dialogano perfettamente con l’abito senza creare sovrapposizioni visive.

I gioielli sono praticamente assenti, il make-up punta sulla luminosità naturale della pelle e sulle labbra leggermente corallo, mentre i capelli restano morbidi e spettinati al punto giusto. Una scelta intelligente che lascia respirare il look e ne amplifica il carattere estivo.

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Da Love Story a Balenciaga: il momento d’oro dell’attrice

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per Sarah Pidgeon. Oltre all’attesa crescente attorno a Love Story, l’attrice è stata scelta come volto della nuova campagna Balenciaga Autunno 2026, intitolata A New York Minute: Keep Rolling.

Un progetto che ha attirato l’attenzione dell’industria della moda per la sua natura fortemente cinematografica. Al centro della campagna troviamo una New York raccontata attraverso piccoli gesti quotidiani: attraversare una strada affollata, ritirare dei vestiti in lavanderia, salire su un taxi dopo una cena elegante.

Sarah interpreta una giovane donna immersa nella vita della città. Solo negli ultimi istanti dei cortometraggi lo spettatore scopre che quella quotidianità apparentemente spontanea è in realtà un set cinematografico. La macchina da presa si allontana, rivelando troupe, riflettori e la regista candidata all’Oscar Celine Song dietro la cinepresa.

Un’idea brillante che gioca sul confine tra realtà e rappresentazione, proprio come accade sempre più spesso nel mondo contemporaneo.

La collaborazione segna anche uno dei primi grandi progetti firmati da Pierpaolo Piccioli per Balenciaga e conferma la crescente centralità di Sarah Pidgeon nel panorama culturale e fashion internazionale.

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