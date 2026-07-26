Daniele De Rossi, la dolcissima dedica di Sarah Felberbaum: “L’amore è esserci sempre”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum

Un compleanno da celebrare (con tanto di lacrimuccia). Per i 43 anni di Daniele De Rossi, sua moglie Sarah Felberbaum ha aperto l’album di famiglia e regalato sui social un ritratto inedito dell’ex calciatore.

La dedica di Sarah per Daniele De Rossi

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi sono una coppia estremamente discreta: sposati dal 2015, l’attrice e l’ex calciatore vivono il loro amore lontano dai riflettori, concedendosi qualche eccezione per i momenti importanti. Tra questi ultimi rientra il 43esimo compleanno dell’allenatore del Genoa, che la sua dolce metà ha voluto celebrare con una bellissima dedica sui social.

Per l’occasione, Sarah ha pubblicato un bellissimo carousel di immagini private, in cui mostra un lato inedito di Daniele: quello di un papà affettuoso e sorridente, che balla spensierato con i figli e guarda innamorato sua moglie. Una versione decisamente diversa da quella ruvida e combattiva sfoggiata da De Rossi sui campi di calcio.

“Volevo evitato di pubblicarlo per non finire sulle mille pagine Instagram, ma non resisto. Questo giorno merita qualcosa di speciale. Quanto ti amo e cosa sei per me lo sai già. Non c’è bisogno di scrivere un post lungo e sdolcinato”, si legge nelle prime righe della lunga lettera scritta da Sarah.

L’attrice passa quindi ad elencare le qualità che l’hanno fatta innamorare di suo marito: “Sei tutto. Sei il papà che balla, ride fino alle lacrime e non ha paura di fare lo scemo pur di vedere sorridere i nostri figli. Sei l’uomo che, mentre viveva uno dei momenti più importanti della sua carriera, ha trovato il modo di essere anche la mia forza quando io non ne avevo. Da lontano, da vicino. Senza chiedere nulla. Tenendomi sempre la mano“.

Infine, i ringraziamenti: “Con te mi sento al sicuro. Con te ho imparato che l’amore è anche questo: esserci. Sempre. Con te ho la sensazione di poter fare qualsiasi cosa. Buon compleanno, amore mio”.

L’amore tra Sarah e Daniele

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi stanno insieme da 15 anni. I due si conobbero nel 2011 in un ristorante romano: all’epoca, lui aveva divorziato dalla prima moglie Tamara Pisnoli, con cui aveva avuto la figlia Gaia. La frequentazione divenne subito molto seria: nel 2014, la coppia diede il benvenuto alla piccola Olivia Rose, e nel 2016 nacque invece Noah.

Da sempre molto riservati, Sarah e Daniele si sono sposati nel 2015 con una cerimonia segreta alle Maldive, lontano da paparazzi e occhi indiscreti. Nelle pochissime interviste rilasciate, il calciatore ha definito la compagna come “la donna che mi ha cambiato la vita“, mentre lei lo ha descritto come “il mio migliore amico”.

Non sono comunque mancate delle difficoltà, come in tutte le famiglie: nel 2026, ad esempio, Daniele si è dovuto trasferire a Genova per il suo nuovo incarico di allenatore, trovandosi quindi a riorganizzare la sua quotidianità familiare. La solidità del rapporto, ad ogni modo, non è stata messa in discussione nemmeno dalla lontananza, come dimostra la splendida dedica di compleanno di Sarah. E chissà che prima o poi non sia Daniele a mettere da parte la sua proverbiale riservatezza per omaggiare pubblicamene la sua dolce metà.