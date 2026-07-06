80 anni per Sylvester Stallone: tutti gli amori di Rocky

Sylvester Stallone, indimenticabile Rocky e Rambo al cinema, compie 80 anni il 6 luglio 2026. Leggenda vivente del cinema ma anche simbolo transgenerazionale di resilienza e determinazione: partito da un'infanzia complessa e da una paralisi facciale dovuta a un trauma da parto, ha saputo plasmare la storia di Hollywood dando vita a personaggi indelebili. Da Rocky Balboa, il pugile underdog che rappresenta l'ottimismo e il riscatto sociale a John Rambo, reduce del Vietnam smarrito, diventato archetipo dell'eroe d'azione. In amore, è stata buona la terza (moglie) che gli è accanto da quasi 40 anni e gli ha regalato tre figlie meravigliose. Rivediamo la sua storia, a partire dal suo amore cinematografico più famoso: Adriana Pennino ( Talia Shire, sorella del regista Francis Ford Coppola) in Rocky