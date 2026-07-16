Chi è Enrica Fico, la vedova di Michelangelo Antonioni

Insieme per quasi 40 anni, Enrica Fico è stata la moglie di Michelangelo Antonioni. La sua voce e le sue mani dopo che fu colpito da un ictus

IPA Enrica Fico e Michelangelo Antonioni

Enrica Fico è stata la moglie di uno dei registi più rivoluzionari della storia del cinema mondiale, Michelangelo Antonioni. La sua musa, la sua collaboratrice più stretta, la sua voce quando la malattia gli ha tolto la parola. Oggi è la custode della sua eredità artistica.

L’incontro con Michelangelo Antonioni

Classe 1952, Enrica Fico è nata a Milano dove sin da giovanissima ha respirato arte e cinema. A cambiare tutto, però, è stato l’incontro con Michelangelo Antonioni, avvenuto nei primi anni Settanta. Da lì la svolta decisiva nella sua vita, nonostante una differenza d’età di ben 40 anni.

“Non avevo neanche 18 anni quando l’artista Eugenio Carmi, che abitava sotto mia madre, le chiese se poteva prendermi come modella per proiettare i suoi quadri astratti su un corpo nudo – ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera nel luglio 2026. Lei accettò, poi conobbe il regista: “‘Dovrò cominciare un film che si intitolerà Il colore dei sentimenti‘ (che poi non si fece). ‘Perché i sentimenti hanno un colore?’, domandai. Lui abbozzò un sorriso ma mi invitò a cena e mi fece vedere la sua collezione di quadri. La nostra storia cominciò così”.

Nonostante la differenza d’età, tra i due è scattata un’intesa profonda che andava ben oltre la classica attrazione. Quello tra Enrica Fico e Antonioni è stato un sodalizio di anime e menti, che li ha portati a sposarsi nel 1986, coronando una grande storia d’amore: “I suoi film dimostrano quanto fosse un intelligente osservatore dell’universo femminile. Mi capiva perfettamente, mi sapeva guardare, conosceva tutte le nuances del mio carattere e le rispettava”.

L’ictus e il prezioso supporto al marito

Quando nel 1985 un grave ictus colpì il marito, privandolo quasi completamente dell’uso della parola, Enrica Fico ha assunto un ruolo fondamentale, diventando letteralmente la voce e le mani del regista.

Così il loro legame si è trasformato in un’opera d’arte a due: grazie al suo instancabile sostegno e alla sua capacità di decodificare ogni minimo sguardo e gesto, Antonioni è riuscito a tornare dietro la macchina da presa. La moglie lo ha affiancato per la realizzazione del documentario Noto, Mandorli, Vulcano, Stromboli, Carnevale nel 1993, poi alla regia di Al di là delle nuvole nel 1995.

“Per 22 anni, da quando Michelangelo ebbe l’ictus, ho colloquiato con un uomo senza parole – ha raccontato ancora -. Sto per lasciare la casa in Umbria dove con lui abbiamo vissuto le estati più felici e fruttuose. Da sempre ho un piccolo rifugio in Maremma, il luogo in cui mi rinfrancavo qualche giorno dalle fatiche di stare accanto a un uomo come Antonioni”.

“Il suo pensiero era intatto, io sono stata la sua voce. Negli anni della malattia abbiamo fatto due film, dei documentari, viaggiato in tutto il mondo, ritirato l’Oscar alla carriera. Lui mi ha offerto una vita straordinaria e io a lui. Posso dire che l’Antonioni post ictus è stato il mio capolavoro. Poi a 94 anni, mentre stava perdendo la vista, ha deciso con lucidità, nel suo silenzio, di lasciarsi morire cominciando a non mangiare più”, ha ricordato gli ultimi anni del marito.

Cosa fa oggi Enrica Fico

Dopo la scomparsa di Antonioni, avvenuta nel 2007, Enrica Fico continua a vivere immersa nell’arte. Scrittrice, regista e produttrice, ha dedicato gran parte delle sue energie a mantenere vivo il suo ricordo, curando mostre, retrospettive e pubblicazioni a lui dedicate.

Oggi racconta di averlo “ritrovato in un leone”: “Stesso sguardo magnetico, molto intelligente e di una bellezza insolita”. Leone che vive nell’Animanatura Wild Sanctuary di Semproniano, in Maremma, che lei stessa ha chiamato Mihal e col quale “comunica” nel silenzio. Proprio come negli ultimi anni al fianco del marito.