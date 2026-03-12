Enrica Bonaccorti e il grande amore per Carlo di Borbone: “Aspetto una sua telefonata”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Enrica Bonaccorti, una vita da icona: i momenti memorabili

Fra le storie d’amore più intense vissute da Enrica Bonaccorti c’è quella con Carlo di Borbone che lei chiamava amorevolmente Charles. Una relazione passionale e tormentata, ostacolata dalla famiglia di lui, iniziata quando lei aveva 42 anni e lui 29 grazie ad un colpo di fulmine degno di un film romantico.

La love story di Enrica Bonaccorti e Charles

All’epoca – erano gli anni Novanta – la relazione fra Enrica Bonaccorti e Carlo di Borbone fece scalpore. Il primo incontro avvenne per caso in un locale e i due si innamorarono all’istante. “Lo vidi entrare in un locale – raccontò tempo dopo, ricordando quella storia d’amore -, dopo quattro passi ero già innamorata. Mi invitò a ballare. Colpo di fulmine. Sono stati gli anni più belli, dorati. La differenza di età? Non ci siamo posti il problema, travolti dai sentimenti. L’ostacolo non era l’età o che avessi una figlia, ma che fossi divorziata. La sua famiglia era contraria. “Non può trascinare Sua Altezza sui giornali”, dissero”.

Per quell’amore proibito Enrica Bonaccorti fece di tutto: “Rifiutai interviste e copertine, ma i paparazzi ci seguivano”. Anche a distanza di anni, la conduttrice non ha mai smesso di ricordare quel grande amore. Tanto che nelle ultime interviste aveva espresso il desiderio di ricevere una telefonata dal suo Charles. “Mi colpirebbe molto, mi squasserebbe. Forse non lo sa che sto male, è spesso all’estero”, aveva spiegato.

Nessuno sa se quella telefonata sia mai arrivata, alla fine, coronando il desiderio di Enrica di ascoltare ancora un’ultima volta la voce del suo amore perduto.

L’amore per Giacomo Paladino, il legame con Renato Zero e Michele Placido

Quello per Carlo di Borbone non è stato l’unico amore nella vita di Enrica Bonaccorti che è stata legata ad altri personaggi famosi come Renato Zero e Michele Placido. “Era bello, lo accompagnavo a teatro con la mia 500”, aveva svelato qualche tempo fa, parlando del suo flirt con Placido, conosciuto quando faceva l’attrice. La storia però, come svelato da lei stessa, non durò molto, ma i due rimasero amici per diverso tempo.

Con Renato Zero racconto di essere stata ad un passo dalle nozze: “Avevamo deciso addirittura di sposarci, dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato, io con quello che sarebbe diventato mio marito. Lui, dopo qualche mese dalla nostra separazione, ci tenne a comunicarmi che si era innamorato di nuovo. “La conosco?”, gli chiesi. E lui: “Lo conosci». Sono stati insieme vent’anni, mentre io, con mio marito, meno di due”.

Lo stesso Renato Zero tempo dopo tornò a parlare del legame con Enrica Bonaccorti descrivendolo come “un percorso meraviglioso, che non teneva conto solo di un’esigenza fisica. Con Enrica non è mai finita, il rapporto si può trasformare, gli attribuisci una carica diversa, che non è solo quella dell’amante”.

Ma l’amore più grande vissuto dalla conduttrice resta quello per Giacomo Paladino, scomparso nel 2021 e accanto alla Bonaccorti per oltre vent’anni. “Era la persona più dolce, gentile ed elegante che abbia mai conosciuto nella mia vita. Era talmente disponibile che mi ha viziato per 24 anni”, aveva svelato in un’intervista.