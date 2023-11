C’è ancora domani è il primo film diretto da Paola Cortellesi, il ritratto in bianco e nero di una Roma del dopoguerra che ha ancora qualcosa da raccontarci e su cui farci riflettere. La regista interpreta Delia, moglie di un uomo violento ed erede di una mentalità che relega le donne al ruolo di madre e donna succube del marito-padrone. E poi c’è lei, Marcella, figlia adolescente che disprezza l’arrendevolezza della mamma salvo poi ricredersi e capirne il reale valore. A interpretarla è l’attrice Romana Maggiora Vergano, che proprio per questo ruolo ha ricevuto il Premio Giovane Rivelazione al Torino Film Festival.

La carriera di Romana Maggiora Vergano tra teatro, cinema e tv

Classe 1997, Romana Maggiora Vergano è nata a Roma e sin da subito si è interessata al mondo della recitazione. Dapprima ha seguito il Corso di Musical Theatre presso la Scuola Ma Che Musical, poi ha seguito alcuni workshop e laboratori fino ad approdare alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, dove nel 2017 ha seguito un laboratorio sullo studio del personaggio con Tatiana Lepore.

Lunghi capelli castani, sguardo intenso e un talento che pian piano ha saputo coltivare lavorando ad alcuni spettacoli teatrali – come il Cyrano de Bergerac diretto da Nicoletta Robello Bracciforti al Teatro Eliseo di Roma – e ricoprendo al contempo alcuni ruoli in serie tv di grande successo tra cui Chiamami ancora amore, Don Matteo 11 e Immaturi – La serie. Il primo ruolo sul grande schermo risale al 2020 nel film Gli anni belli di Lorenzo D’Amico de Carvalho dove interpreta la protagonista, seguito da altri lavori come Siccità di Paolo Virzì e Una famiglia quasi ordinaria di Monica Dugo.

Il 2023 è, però, l’anno della svolta. Paola Cortellesi l’ha scelta per interpretare il ruolo di Marcella, figlia della protagonista, in quel C’è ancora domani che non ha rappresentato soltanto il suo debutto da regista, ma anche una vera e propria sorpresa per gli spettatori che non hanno potuto fare a meno di amare il suo lavoro.

Romana Maggiora Vergano, Marcella nel film C’è ancora domani

C’è ancora domani ha fatto e continua a far parlare di sé, perché è un film con una forza tale da arrivare dritto al cuore di chiunque, anche dello spettatore più glaciale. A Romana Maggiora Vergano è stato affidato un ruolo di rilievo, quello di Marcella, figlia adolescente di Delia (Paola Cortellesi) con la quale vive un rapporto di amore-odio che si trasforma in qualcosa di molto più importante. Una lezione di vita che Marcella non dimenticherà mai.

“Marcella è un personaggio molto contemporaneo – ha spiegato Romana in un’intervista a Repubblica Torino -. Una sorta di eroina fra due mondi, perché si lancia testardamente verso un futuro che le sembra migliore ma in realtà è ancorata al presente. Mi scrivono ragazze molto giovani a cui sono arrivate tutta la stizza, la rabbia, la consapevolezza per i diritti negati di Marcella. Che hanno vissuto poi gli stessi abusi o sono state vittime di relazioni disfunzionali e tossiche. Da una parte quindi sono felice di questo scambio autentico, dall’altra molto rattristata nel leggere delle brutte esperienze vissute da mie coetanee e non solo”.

Romana Maggiora Vergano e il rapporto con Paola Cortellesi

L’incontro con Paola Cortellesi è stato determinante e non solo per la sua carriera. Romana ha avuto modo di conoscere un aspetto inedito della celebre attrice al suo debutto come regista, quello intimo e riservato a un dietro le quinte di cui solo chi fa parte del cast può assaporare l’esperienza.

“Lei è molto presente. Sia durante le riprese sia dopo mi ha detto che ci sarebbe sempre stata, che le avrebbe fatto piacere accompagnarmi in questa mia crescita professionale. In questo momento totalmente inedito che sto vivendo il fatto che io possa contare su di lei, sulla sua presenza, mi rassicura tanto, anche grazie a consigli molto personali“, ha detto a Repubblica Torino.

Il Premio Giovane Rivelazione al Torino Film Festival 2023

Marcella è un personaggio che ha studiato e interpretato con rispetto e dedizione, quello che le ha dato la fama di fronte a un pubblico molto vasto, che mai prima d’ora aveva conosciuto. Ed è lo stesso che le è valso il primo importante riconoscimento: Romana Maggiora Vergano è stata premiata come Giovane Rivelazione dalla Fondazione Virna Lisi, in occasione del Torino Film Festival 2023.

“Sono rimasta incantata da Romana Maggiora Vergano – ha detto Veronica Pesci, nuora dell’indimenticabile Virna Lisi -, la sua interpretazione nel film di Paola Cortellesi è arrivata al cuore di tutti noi italiani, con la tematica delle donne alla ribalta: un personaggio così forte interpretato con delicatezza meritava il Premio e spero sia il primo di una lunga serie”.