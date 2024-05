Chiara Ferragni, la strategia per salvare tutto: chi è il nuovo socio

Fonte: IPA Chiara Ferragni

L’impero Chiara Ferragni si sta sgretolando, o forse no. Pare infatti che l’imprenditrice digitale abbia iniziato a correre ai ripari dopo molti mesi di immobilismo, almeno per quanto concerne quelli che sono seguiti al caso del pandoro griffato, aprendo il capitale della punta di diamante della sua impresa – Fenice Srl – con l’introduzione di un nuovo socio che potrebbe salvare tutto.

Chi è il nuovo socio di Chiara Ferragni

Pare infatti che Chiara Ferragni si sia decisa ad affidare il rilancio di Fenice Srl a un veicolo di investimento rodato, la AVM Gestioni Sgr di Giovanna Dossena, con il chiaro intento di riparare i danni causati alla società che gestisce il suo brand, duramente colpita dallo scandalo pandoro di beneficenza e interessata da una parte della sanzione comminata dall’Antitrust che ha colpito anche Balocco. L’azienda dolciaria di Fossano è già stata condannata per pratica commerciale scorretta ma la faccenda è tutt’altro che conclusa, dato che avrebbero già deciso di ricorrere al Tar.

“Alchimia e AVM hanno in corso una positiva interlocuzione per costruire un ampio rapporto di collaborazione e partnership pluriennale di cui Fenice srl costituisce solo una delle componenti, volto a effettuare investimenti nel mondo Venture italiano ed estero, al fine di valorizzare nel miglior modo gli interessi dei rispettivi azionisti. A dicembre quando si è verificato il caso-Balocco abbiamo voluto riconsiderare la situazione”, si legge su Il Messaggero. La trattativa iniziale, che doveva essere solo per Fenice Srl, si estende quindi anche ad Alchimia, che è la società che ne detiene il controllo. “Adesso il negoziato è in corso e comunque il veicolo di Dossena dovrebbe avere un peso importante”, si dice ancora sulla vicenda.

Chiara Ferragni vola a Los Angeles

Intanto, Chiara Ferragni sta provando a riordinare le idee prendendosi una lunga pausa e raggiungendo proprio il luogo da cui tutto era cominciato: Los Angeles. Una scelta insolita, dato che la ricostruzione dovrebbe ripartire dalle macerie, ma comunque rimane la città in cui ha dato alla luce il suo primo figlio, Leone, che oggi ha 6 anni e sta trascorrendo alcuni giorni in compagnia del padre Fedez e dei nonni, Franco e Tatiana.

La strategia dell’influencer non è comunque chiara. Inizialmente aveva provato a ripartire dalla sua famiglia, con le sole foto dei suoi figli, e ha ricominciato a condividere qualcosa sulla sua attività professionale solo molte settimane dopo essere tornata sui social. Aveva detto di voler imparare da questa vicenda, a partire dalla grossa somma che ha donato all’Ospedale Regina Margherita di Torino, e ha cambiato completamente strategia di comunicazione. Numerosi dei brand con i quali collaborava si sono allontanati, tra questi Coca-Cola, Pantene e Safilo (solo per citarne alcuni), ed è quindi facile da capire quale sia il motivo che l’ha spinta ad aprire la società a nuovi veicoli.

Alla vigilia dei suoi 37 anni, Chiara Ferragni sta vivendo una vita completamente diversa rispetto a quella che solo immaginava un anno fa. Il suo matrimonio è finito mentre le sue società, che un tempo erano in salute, hanno bisogno di un rapido sostegno. Ci vorrà del tempo, e parecchio, per sperare di tornare quelli di prima.