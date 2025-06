Chiara Ferragni in crisi: mollata dal team comunicazione e con 6 milioni di perdite

IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta attraversando un momento decisamente complicato: in questo ultimo anno ha cercato di salvare la sua immagine e le sue aziende dopo lo scandalo del pandoro Balocco, ma la catena di eventi funesti sembra non arrestarsi. Il team di comunicazione che la seguiva, che avrebbe dovuto risollevare le sorti dell’influencer, ha deciso di interrompere la collaborazione con lei, ma non solo. Pare infatti che i suoi conti siano in rosso: secondo i bilanci delle società di Ferragni – Tbs Crew e Fenice – hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, per una perdita di quasi 6 milioni di euro.

Chiara Ferragni, il team comunicazione la abbandona

Il periodo nero di Chiara Ferragni non accenna a fermarsi. Anche il suo team di comunicazione, ingaggiato dall’influencer appena un anno fa, le ha detto addio: a svelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. L’imprenditrice digitale aveva ingaggiato uno dei nomi più forti del mondo della comunicazione italiana, Roberta Sarzanini, che avrebbe dovuto risollevare la sua immagine dopo lo scandalo Balocco, dopo aver allontanato il suo storico “braccio destro” Fabio Maria Damato.

Sarzanini e il suo team avevano iniziato a collaborare con Ferragni circa un anno fa, ma oggi secondo quanto rivelato da Parpiglia, avrebbe interrotto i rapporti con l’influencer a causa di incompatibilità di pensiero. Sembrerebbe che Ferragni abbia voluto interrompere l’enorme e minuzioso lavoro del suo nuovo team per andare in vacanza, sostenendo che qualsiasi questione sarebbe stata affrontata da settembre in poi. Ma data la sua situazione decisamente delicata, interrompere un lavoro certosino proprio alla vigilia del processo per Sarzanini non era accettabile, tanto da portarla a lasciare l’incarico.

Secondo le indiscrezioni Chiara però avrebbe già individuato un altro nome per sostituire Sarzanini: si tratterebbe di Dalia Gaberscick, nome noto per la sua gestione di diversi cantanti. Che Ferragni stia puntando al mondo della tv?

Le perdite di quasi 6 milioni di euro

Nel frattempo la situazione finanziaria di Chiara Ferragni sembra sempre più complessa. Il caso Balocco continua a pesare sui conti dell’influencer, che già da qualche tempo ha deciso di chiudere i suoi negozi fisici, liquidare il ramo retail della sua società e rilanciare il suo brand.

I bilanci del 2024 però parlano chiaro: le società Tbs Crew e Fenice hanno segnato un risultato negativo, rispettivamente 2,3 milioni e 3,4 milioni, per un totale di perdite di quasi 6 milioni di euro. “Il 2025 sarà l’anno in cui dovrebbero concretizzarsi le prime nuove opportunità, che avranno come obiettivo non solo il consolidamento, ma anche una crescita del marchio”, si legge in una nota di Fenice.

Non si sa nulla invece di Sisterhood, la holding cassaforte dell’influencer (proprietaria anche del superattico di CityLife), che non presenta bilanci dal 2022. “Sono di prossima pubblicazione”, spiegano le aziende dell’imprenditrice, aggiungendo che “per valorizzare correttamente l’attivo patrimoniale si è atteso la chiusura dei bilanci delle società partecipate. Il bilancio 2023 di Sisterhood è stato approvato di recente e chiude con un risultato positivo per 1 milione”.

Ad aggravare la situazione anche la causa di risarcimento dal valore di 5,9 milioni di euro portata avanti da Safilo, primo brand a defilarsi e tagliare la collaborazione dopo la vicenda del Pandoro Gate, citando la “violazione dei principi etici”. L’ennesima battaglia legale per Ferragni, che finirà di nuovo in tribunale il prossimo novembre.