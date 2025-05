Chiara Ferragni cambia strategia, chiude il negozio di Roma e rilancia il brand

Nuova mossa di Chiara Ferragni per rilanciare la sua società: chiude il celebre store di Roma in via del Babuino

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Una nuova mossa per riprendere in mano le sorti della sua azienda. Chiara Ferragni ha annunciato un restyling del suo brand in modo da rilanciarne le attività e al contempo ha dato notizia della chiusura del punto vendita di Roma.

Chiara Ferragni, l’annuncio di una fase di rinnovamento

Nuovo inizio per Chiara Ferragni, che sta dando il via a una fase di rinnovamento per Fenice Srl, l’azienda che gestisce Chiara Ferragni Brand e che fino al 2023 era uno dei nodi più importanti della sua rete di attività.

In un comunicato diffuso ai media ha spiegato che è previsto un rilancio di Fenice Srl, che passa attraverso un restyling del brand e nuove strategie di vendita. “Fenice srl – si legge nella nota – confermando il proprio impegno nel percorso di rilancio aziendale annuncia un restyling complessivo del brand per il secondo semestre. Questo restyling si inserisce in una visione strategica di lungo periodo volta a rilanciare il posizionamento del marchio e rafforzare la sua presenza sul mercato”.

E, sottolinea la nota, “a testimonianza della serietà del piano di rilancio, Chiara Ferragni ha sottoscritto interamente un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro, assumendo così il controllo della società con una partecipazione di maggioranza pressoché totalitaria”.

Del resto nei mesi scorsi Chiara Ferragni aveva ottenuto il pieno controllo del brand che porta il suo nome, acquistando quasi tutte le quote della società dai due soci Pasquale Morgese e Paolo Barletta. “È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va”, aveva spiegato l’influencer su Instagram. “E assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome”.

La chiusura dell’attività di Roma

Nella nota si legge che il bilancio d’esercizio 2024 sarà “in piena coerenza con i risultati comunicati al 30 novembre 2024”, non a caso l’anno più colpito dagli effetti del Pandoro Gate.

E non è certo una casualità se in questo restyling Chiara Ferragni perderà dei pezzi importanti della sua attività. L’imprenditrice ha annunciato la chiusura del negozio di Roma, il celebre store che si trova in via del Babuino, proprio quello che all’inizio dello scorso anno era stato vandalizzato durante i momenti clou del caso Balocco, quando ignoti armati di pennarello danneggiarono le vetrine dello storie scrivendo “bandita” e “truffatrice”.

Nella nota stampa si legge che “Fenice S.r.l. ha deciso di intraprendere una razionalizzazione delle sue attività, che include, tra le altre cose, la chiusura del punto vendita di Roma e la liquidazione di Fenice Retail srl”, una porzione minore della sua azienda.

Stando a quanto riportato dal comunicato queste sarebbero “decisioni mirate a semplificare la struttura e focalizzarsi maggiormente sulle aree a maggior valore strategico. In parallelo al restyling del brand, è allo studio un piano strategico di distribuzione, che prevede una rivisitazione delle modalità di vendita sia online che offline, con l’obiettivo di potenziare la presenza sui canali digitali e ottimizzare le performance sui punti vendita fisici”.