Chiara Ferragni continua a vivere un periodo complicato. Dopo anni sulla cresta dell’onda, infatti, l’influencer ha dovuto subire forti scossoni derivati dallo scandalo Pandoro, che l’ha raggiunta a fine 2023. Da allora le attività lavorative dell’imprenditrice digitale hanno cominciato a subire delle perdite e, anche a livello personale, Chiara Ferragni ha dovuto affrontare la fine del matrimonio con Fedez.

Negli ultimi tempi, però, la crisi sembrava essere rientrata e l’influencer appariva nuovamente felice al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Ma l’idillio tra i due sembra esseri adesso spezzato e, anche a livello professionale, il momento complicato di Chiara Ferragni non si sarebbe concluso. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’influencer avrebbe subito negli anni delle perdite milionarie e un ramo della sua società sarebbe stato posto in liquidazione.

Chiara Ferragni, la liquidazione del ramo retail

Chiara Ferragni avrebbe subito un nuovo colpo a livello professionale. Secondo gli ultimi rumors, un ramo dell’azienda dell’imprenditrice digitale sarebbe stato messo in liquidazione. Si tratterebbe della Fenice Retail, società controllata dalla Fenice srl, azienda principale di proprietà dell’influencer. L’impresa, oggi in liquidazione, gestiva le vendite al dettaglio e, quindi, anche i negozi intitolati Chiara Ferragni. Alcuni di questi, negli ultimi tempi, hanno chiuso i battenti, dimostrando la forte crisi che già stava vivendo la società della nota influencer.

Sembra infatti che la Fenice Retail abbia subito una perdita, nel biennio 2023-2024, di poco più di 1,21 milioni di euro. Una crisi che avrebbe costretto, di fatto, l’imprenditrice digitale e i suoi soci a porre in liquidazione la stessa, come riportato da Il Messaggero. Solo nel 2023 la società avrebbe subito una perdita di ben 530mila euro, mentre l’anno successivo le perdite sarebbero arrivate a ben 684mila euro. La liquidazione sarebbe stata una scelta obbligata dopo la diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo consentito per legge. Il liquidatore incaricato sarebbe stato designato nella persona di Claudio Calabi.

Anche la capogruppo, Fenice srl, non sarebbe estranea alla crisi, visto che anche questa società avrebbe fatto segnare un passivo di circa 10,2 milioni di euro tra il 2023 e il 2024. L’azienda, in ogni caso, sarebbe salva dalla liquidazione, grazie a un intervento di Chiara Ferragni che avrebbe acquistato la maggioranza delle quote societarie.

Chiara Ferragni in Portogallo

Anche se le società di Chiara Ferragni starebbero vivendo un periodo davvero complicato, l’influencer si è mostrata, negli ultimi giorni, felice e spensierata sui social networks attraverso dei contenuti digitali condivisi direttamente dal Portogallo, dove si trovava per prendere parte a un evento internazionale.

Nella galleria di scatti social, Chiara Ferragni è ritratta mentre visita la città con un look casual, composto da jeans e canotta bianca, che lasciava la sua pancia scoperta. L’influencer ha accompagnato il suo outfit con un paio d’occhiali scuri, una borsa piccola nera e un cappellino beige.

Chiara Ferragni sembra aver apprezzato molto la città europea: “Mi sono innamorata di Lisbona. Letteralmente una delle città più meravigliose che abbia mai visitato. Grazie Lisbona, sei stata davvero una scoperta incredibile e spero di tornare presto”.